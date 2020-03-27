 

Количество подтвержденных случаев заболевания COVID-19 в Киеве увеличилось до 55

27.03.2020, 13:42, Новости дня

Количество подтвержденных случаев инфицирования коронавирусом в Киеве возросло до 55. Об этом 27 марта на брифинге рассказал мэр Киева Виталий Кличко, передает корреспондент “ГОРДОН”.

Сутки назад, утром 26 марта, Кличко говорил о 40 известных случаях инфицирования коронавирусом в Киеве. 

По информации мэра, 27 марта в городе было выявлено восемь новых заражений: заболели четыре женщины в возрасте от 31 года до 55 лет и четверо мужчин, которым от 43 до 59 лет.

“Двое пациентов госпитализированы в Александровскую больницу, двое – в городскую клиническую больницу №4, еще двое – в центральный госпиталь МВД. А двое находятся в самоизоляции, лечатся дома под присмотром врачей”, – сказал мэр города. 

Он сообщил, что в Киеве на коронавирус протестировали более 1,5 тыс. человек, 32 образца еще анализируются в лаборатории.

“Я еще раз призываю всех: не гуляйте в парках, не водите детей на площадки, не собирайтесь компаниями пообщаться! Вирус достаточно агрессивный и распространяется, к сожалению, очень быстро. Главным его предупреждением является ограничение социальных контактов”, – отметил Кличко. 

Вспышка коронавирусной инфекции COVID-19 началась в декабре 2019 года в китайском Ухане. 11 марта Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией.

По данным американского Университета Джонса Хопкинса на 27 марта, общее количество инфицированных в мире превысило 542 тыс., из них 24 354 человека умерли, более 124 тыс. выздоровели. 

В Украине, по информации Минздрава на утро 27 марта, подтверждено 218 случаев заражения коронавирусной инфекцией, шесть человек скончались (после этого местные власти информировали о новых случаях инфицирования). 

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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