Чапкис: Я прожил 90 лет и еще хочу жить, а министр здравоохранения Емец таких, как я, считает трупами

27.03.2020, 13:42, Новости дня

Илья Емец не имеет права занимать должность министра здравоохранения, сказал в комментарии изданию “ГОРДОН” знаменитый украинский хореограф Григорий Чапкис.

“Меня трусит целый день от слов министра здравоохранения. Он по сути заявил, что люди после 65 лет – трупы. И это говорит человек, которому менее чем, через через год будет 65! У него крыша поехала. Я прожил 90 лет и еще хочу жить, а он, мерзавец таких, как я, считает трупами. В нашей стране сегодня только один труп, живой, – это министр здравоохранения Емец”, – заявил Чапкис.

Он считает, что после такого заявлений Емец больше не может занимать должность министра.

“Я хочу обратиться к президенту Зеленскому с открытым заявлением – этого человека надо немедленно снять с должности. Призываю открыть петицию на сайте президента с требованием отставки министра. Уверен она соберет больше 25 тысяч подписей очень быстро. Я хочу только одного: чтобы этого человека сняли. Чиновник, который так мыслит, не имеет право занимать эту должность”, – подчеркнул собеседник.

По его мнению, подобные заявления только подогревают панические настроения в обществе.

“Сначала такое говорит министр здравоохранения, а потом нам говорят: не паникуйте! От этого заявления умрет еще больше людей – только уже не от вируса, а от инфаркта. Особенно вызывающе эти слова прозвучали на фоне создания палат для випов, которым уже и бежать-то некуда. Так они себе места скупают в больницах. Разве такое можно выдержать?”, – резюмировал Чапкис.

В эфире телеканала “112 Украина” 22 марта министр здравоохранения Илья Емец заявил, что надо выделять финансирование на лечение “живых людей”.

“Мы же знаем статистику, сколько у нас людей старше 65 лет. Хоть это и обидно, но средняя продолжительность жизни мужчин, по-моему, составляет 65 лет. Поэтому скажу откровенно: финансисты, которые нам должны помогать, начинают рассчитывать на тех людей, которые у нас еще живы. Я не шучу и не пугаю. Я все время говорю: вы подсчитайте, сколько нам надо выделить финансов на живых людей, а не на трупы”, – сказал Емец.

Вспышка коронавирусной инфекции началась в декабре 2019 года в Китае. 11 марта Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией.

На 10.00 27 марта в Украине лабораторно подтверждено 156 случаев заболевания COVID-19, шесть человек умерло, один выздоровел.

В Офисе президента Украины заявляли, что в стране нет проблем с наличием тестов на коронавирус.