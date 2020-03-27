47% россиян не одобряют обнуление сроков Путина, 40% не хотят видеть его президентом после 2024 года – опрос

27.03.2020, 13:42, Новости дня

Внесение поправки в конституцию РФ об обнулении президентских сроков Владимира Путина поддерживает менее половины россиян. Об этом свидетельствуют результаты опроса “Левада-центра”, опубликованные 27 марта.

48% опрошенных одобряют изменения законодательства, которые позволяют Путину вновь баллотироваться в президенты, 47% не одобряют, 6% затруднились с ответом.

При этом видеть Путина на посту президента после 2024 года хотели бы видеть 46% респондентов, а 40% не хотели бы. 14% опрошенных не определились.

В целом позитивные эмоции (удовлетворение и надежду) из-за принятия поправки выразил 31% опрошенных, негативные (недоумение, возмущение и усталость) – 40%.

Директор “Левада-центра” Лев Гудков сказал “Ведомостям”, что молодые, образованные люди и москвичи в основном выступают против обнуления сроков Путина, а бедная периферия – за.

“У вторых есть надежда на Путина и власть, потому что другой возможности сохранить то, что они сейчас имеют, нет. Более информированная и образованная часть населения настроена против”, – сказал он.

Опрос состоялся 19–25 марта 2020 года среди 1624 человек старше 18 лет. Респондентов опрашивали на дому методом личного интервью. Статистическая погрешность не превышает 3,4%.

Путин занимает должность президента с 2000 года с перерывом в 2008–2012 годах, когда он был главой правительства.

16 марта Конституционный суд РФ признал закон о поправке в конституцию соответствующим основному закону страны. Среди прочего закон содержит норму о так называемом обнулении президентских сроков Путина. Согласно выводу суда, президент РФ сможет вновь участвовать в выборах вне зависимости от числа сроков, в течение которых он занимал должность главы государства на момент вступления в силу изменений в конституцию.

После решения Конституционного суда поправки в конституцию должны утвердить на всероссийском голосовании. Оно было назначено на 22 апреля, но в связи с распространением коронавируса Путин решил референдум отложить. Решение о новой дате плебисцита будет принято на основании рекомендаций врачей, уточнил он.

Некоторые российские ученые, писатели, юристы и журналисты выступили против внесения поправок в основной закон. 14–15 марта в нескольких городах России прошли акции протеста против обнуления президентских сроков Путина, в Москве задержали около 50 человек.

Следующие президентские выборы должны состояться в РФ в 2024 году.