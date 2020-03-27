 

Дмитрий Песков рассказал о продлении выходной недели в России

27.03.2020, 13:40, Разное

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков выразил позицию Кремля относительно продления выходной недели, которую объявил Владимир Путин с 28 марта по 5 апреля. Он отметил, что говорить об этом пока рано.

Как пишет РИА ФАН, Песков обратил внимание, что выходная неделя еще не началась. Решение о ее возможном продлении будет принято с учетом ситуации с эпидемией коронавируса COVID-2019 в стране.



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