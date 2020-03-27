Песков заявил о несоответствии опроса по «обнулению» президентских сроков имеющейся в Кремле социологии

27.03.2020, 13:30, Новости дня

Результаты опроса «Левада-центра», по которым почти половина россиян не поддерживают «обнуление» президентских сроков, скорее не соответствует той социологии, которой располагает Кремль, сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

Песков заявил, что Кремль фиксирует все опросы, передает РИА «Новости».

«Я в данном случае скажу, что я не располагают деталями этого (опроса): какая выборка, какие были вопросы. Детально не ознакомился с ними, поэтому ничего не могу вам сказать (…) Они скорее не соответствуют той социологии, которой располагает Кремль», – добавил он.

Ранее газета «Ведомости» со ссылкой на опрос «Левада-центра» сообщила, что 47% россиян не поддерживают «обнуление» президентских сроков.

Напомним, изменения, предусмотренные законом о поправке к Конституции, посвящены новым требованиям, выдвигаемым к президенту, членам правительства и госчиновникам разного уровня, закрепляют социальные гарантии государства перед гражданами, меняют круг полномочий парламента, запрещают отчуждение федеральных территорий, устанавливают статус русского языка, а также упоминают бога в главе, посвященной преемственности развития российской государственности.

Кроме того, поправки позволяют действующему президенту РФ вновь баллотироваться на этот пост в 2024 году.

Ранее российский лидер Владимир Путин подписал указ «О переносе даты общероссийского голосования по вопросу одобрения изменений в Конституцию Российской Федерации». В указе говорится, что новая дата голосования будет определена отдельным указом президента.

В Кремле уточнили, что 22 апреля, будет рабочим днем, так как голосование по поправке к Конституции перенесено на более поздний срок.

При этом глава государства указывал в ходе встречи с предпринимателями, что ситуация с пандемией коронавируса подчеркнула востребованность социальных поправок в Конституцию.

В пятницу глава ЦИК Элла Памфилова заявила, что совмещения общероссийского голосования по поправкам в Конституцию с единым днем голосования в сентябре не будет. Кроме того, новая дата общероссийского голосования по поправкам будет определена после того, как эпидемиологическая ситуация в стране нормализуется.

Газета ВЗГЛЯД подробно писала о том, почему поправки в Конституцию назвали частью антикризисных мер.