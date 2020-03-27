Специалисты перечислили полезные свойства маринованного имбиря

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27.03.2020, 13:30, Разное

Специалисты в области правильного питания провели исследование на выявление пользы для здоровья человека маринованного имбиря. В серии долгосрочных экспериментов приняли участие добровольцы разных полов и возраста, употреблявшие указанный продукт в пишу на регулярной основе.
Первым из полезных свойств маринованного имбиря зарубежные нутрициологи назвали его способствование снижению веса человека, страдающего от избыточной массы тела. Во-вторых, в корне растения сдержится более полусотни различных антиоксидантов, включая гингерол, и они не уничтожаются даже после обработки продукта уксусом, сахаром или солью. Эксперты рекомендуют использовать популярную в Азии пряность вместо таких не совсем полезных для человеческого здоровья добавок, как соевый соус, например. Гингерол же представляет собой химическое соединение, которое при попадании в организм способствует замедлению процессов старения и улучшению защитных функций иммунной системы.

Как отметили специалисты, у испытуемых, на протяжении пяти лет регулярно употреблявших в пищу маринованный имбирь (ежедневно по 15 граммов), снизился вес, количество висцерального и подкожного жира, а также уменьшились объемы бёдер и талии. В случае когда корень был свежим или высушенным, он менее заметно в плане похудения воздействовал на организм участников исследования.

Учёные рекомендуют гражданам мариновать имбирь в домашних условиях, отказавшись от покупки консервированного продукта, «напичканного» различными синтетическими добавками. Для этого свежий корень нарезается тонкими ломтиками и помещается в закипевший раствор рисового уксуса с сахаром в пропорции 200 мл к 0,5 чайной ложки. После этого имбирь консервируют.



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