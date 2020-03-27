Анастасия Волочкова рассказала о коррупции в Большом театре

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27.03.2020, 13:30, Разное

Анастасия Волочкова пояснила о коррупции в Большом театре. По ее словам, для получения престижной роли или должности необходимо располагать определенной суммой средств.
О работе в Большом театре Волочкова пояснила в книге «Плата за успех». Балерина отметила, что престижные места в нем занимают только те, кто готов за них платить. По ее словам, речь идет о «больших суммах в иностранных валютах».

«Сейчас можно очень просто попасть в кордебалет Большого театра. Если вы обладаете суммой с четырьмя нулями в долларах, то для вас будут открыты все двери. То же самое касается и карьерного роста. Без средств пробиться в Большом театре очень сложно или даже невозможно, как показывает практика. Плохой танец балерин, попавших в кордебалет за деньги, является проблемой зрителей, а не администрации театра», – пояснила Волочкова.
Сама балерина начала выступать в Большом театре в 1998 году, когда получила личное приглашение от Владимира Васильева. Тогда он позвал ее в постановку «Лебединое озеро», где у нее была основная партия. Через 5 лет Волочкова приняла решение уйти в ГАБТ РФ. По словам знаменитости, дальнейшее сотрудничество с театром стало невозможным из-за постоянных конфликтов с администрацией.



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