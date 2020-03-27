Xiaomi улучшила фирменное приложение Mi Camera

27.03.2020, 13:30, Разное

Компания Xiaomi улучшила приложение Mi Camera. Первыми новую утилиту получат смартфоны Xiaomi Mi 10 и Xiaomi 10 Pro.

Недавно компания представила обновленную версию оболочки операционной системы MIUI 11. Именно в ней появилась усовершенствованная Mi Camera. Теперь пользователь сразу после создания фото может выбрать место его сохранения. Также при необходимости можно самостоятельно настроить фильтр для снимков и работать с ним по умолчанию.

Приложение камеры получило утилиту Super Stabilizer Plus, созданную специально для стабилизации изображения при съемке видео. Также пользователь может воспользоваться плавным зумом, активируемым при помощи свайпов вправо и влево. Приложение получило настраиваемые параметры фокусировки, ICO и времени срабатывания затвора.

Пользователи теперь смогут устанавливать временные теги в роликах больше одной минуты. Все изображения будут подвергаться сжатию без потери качества, что существенно сэкономит пространство на диске. Также Mi Camera получила систему искусственного интеллекта, позволяющую в автоматическом режиме анализировать отснятый материал и создавать ролики с музыкальным сопровождением.