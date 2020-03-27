72-летний отец Дэвида Бекхэма объявил о помолвке с возлюбленной-мультимиллионером

27.03.2020, 13:29, Разное

Отец Дэвида Бекхэма – Тэд Бекхэм – решил попрощаться со статусом холостяка на пороге 73-летия и в разгар пандемии. В прошлом году Тэд познакомился с адвокатом Хилари Мередит и меньше чем через год страстного романа (который стал камнем раздора в его отношениях с сыном и невесткой Викторией Бекхэм) решил сделать ей предложение.

Хотя сейчас в мире происходят гораздо более важные вещи, мы рады сообщить о нашей помолвке. Берегите близких,

– по-британски лаконично и традиционно объявили о своем решении влюбленные.

Тэд Бекхэм с возлюбленной Хилари МередитС матерью Дэвида Тэд прожил в браке 33 года и расстался в 2002 году. В своей автобиографии отец футболиста рассказал, что причиной их развода с Сандрой Бекхэм стала неожиданно свалившаяся на их семью известность.

Весь ажиотаж, который был вокруг нас, все это внимание – это был не тот мир, к которому мы привыкли, и это было очень тяжело. Я думаю, мы просто не были к этому готовы. Хотя я не уверен, что к этому вообще можно как-то подготовиться,

– написал Тэд в книге.

Дэвид родился в очень простой семье: его отец был сборщиком мебели, а мать – парикмахером.

Новая избранница отца футболиста совсем из другого круга: будучи известным адвокатом, Хилари Мередит общается с Борисом Джонсоном, Терезой Мэй и имеет круглую сумму на счетах. Известно, что познакомились они с Тэдом в одном из домов по уходу за пожилыми людьми в апреле прошлого года. И, как заверяют приближенные к паре, между ними сразу пробежала искра.

Мы давно не видели ее такой счастливой. Это был, мягко говоря, бурный роман. Они видятся уже несколько недель. Все это так волнующе, – приводило слова друзей Хилари издание The Sun.

Дэвид Бекхэм с супругой Викторией и родителями – Тэдом и Сандрой

Накануне Рождества в прошлом году СМИ активно писали о скандале в семье Бекхэмов. Якобы Виктория не желает принимать родственников новой возлюбленной Тэда в свой круг общения. В частности, она не включила дочь Хилари – 27-летнюю Шарлотту – в большой список гостей на крестины Харпер.

Шарлотта считает, что они семья и должны быть приглашены как единое целое. В конце концов, Тед спросил Дэвида, могут ли они привести ее. Он сказал, что поговорит с Викторией, но потом вернулся и извинился за то, что ничего не выйдет. Дело в том, что Виктория с недоверием относится ко всем посторонним. Даже все сотрудники, которые будут работать на мероприятии, должны были подписать соглашение о неразглашении,

– приводило слова инсайдера Daily Mail.