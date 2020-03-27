Князь Альбер II прокомментировал слухи о том, что именно он заразил принца Чарльза коронавирусом

27.03.2020, 13:29, Разное

Князь Монако Альбер II первым из европейских монархов объявил о том, что болен коронавирусом. А через шесть дней стало известно о выявленном положительном результате у сына королевы Великобритании принца Чарльза. Взаимосвязь между ними, на первый взгляд, уж слишком призрачна. Однако, как выяснилось, примерно две недели назад Альбер и Чарльз встречались на мероприятии Water Aid в Лондоне. Прокомментировать наводнившие прессу слухи о том, что именно он заразил британского принца коронавирусом, князь Альбер решил в эфире радиошоу RTL.

Я был на его благотворительном мероприятии, однако мы даже не пожимали друг другу руки. К тому же я сидел на другом конце стола, очень далеко от него. Мы кивнули в знак приветствия, поэтому я не думаю, что можно обвинять меня в том, что я стал причиной его заражения. В конгресс-центре было много других людей, к тому же принц Чарльз продолжал выполнять свои планы в течение следующих нескольких дней, а значит было много других шансов “поймать” вирус,

– сказал в эфире князь Альбер II.

Князь Альбер II Принц Чарльз

Как известно, сейчас принц Чарльз находится на самоизоляции в своем шотландском доме Биркхолл, в поместье Балморал. Тем временем князь Альбер находится в королевском дворце Монако, тогда как его семья – княгиня Шарлен и их дети – близнецы принц Жак и принцесса Габриэлла – проживают в загородном семейном поместье в Рок-Ажеле.

Ранее князь Альбер II рассказывал журналу People, какие симптомы побудили его сдать тест на COVID-19:

Я чувствую себя хорошо. Мои симптомы похожи на грипп, но мне кажется, что это довольно легкий случай. У меня небольшая температура, не слишком высокая, небольшой кашель. Первые несколько дней у меня был насморк, это был первый признак. Я чувствовал себя немного разбитым, и это все. Но я должен быть осторожен, так как перенес пневмонию несколько лет назад.

Князь сдавал тестирование в больнице принцессы Грейс в Монако на общих основаниях.

Я не хотел, чтобы ко мне отнеслись особенно. Были случаи гораздо серьезнее моего, которые нужно было проверить, поэтому я не хотел, чтобы мне его делали в первую очередь,

– объяснял он.