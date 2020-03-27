 

Мнение: Неделя выходных, которая может не спасти от кретинов

27.03.2020, 13:20, Разное

Пока ведется работа по выполнению предложений Путина, нам тоже нужно немало сделать, чтобы температура в 40 градусов была характерна лазурным берегам Крыма, а не телу родного человека.

Начнем с того, что признаем опасность. Мы не та страна, которую вирус обойдет стороной по какому-то волшебству. Ситуация обостряется, и мы не вправе ее игнорировать. Среди нас есть кретины, которые игнорируют угрозу. Вам мало Китая, Европы, США? Зараженных звезд, политиков, влиятельных людей? Вы поймете масштаб когда? Когда трагедия придет в ваш дом? Мы несем ответственность не только за себя. А за близких, за соседей, за незнакомых людей, мимо которых ходим день за днем.

Речь о личной ответственности. Мы так любим говорить, что кто-то плохо старается для нас, а сами мы хорошо постарались? Повлияли своими действиями или выбираем их отсутствие?

У нас есть рекомендации по соблюдению карантина, понимание, как обезопасить себя, соблюдая правила гигиены, но многие почему-то отказываются делать что-либо из предложенного. Многие так и продолжают ходить в общественные места, посещать кафе, бары и рестораны.

Да, им тоже нужна сейчас поддержка, такой бизнес не может без гостей. Но давайте будем честны, в битве «поддержка малого бизнеса против здоровья людей» должны победить люди. Здоровые и живые люди! Бизнес справится с потерями, а справимся ли мы?

Сейчас важно держаться вместе, но по своим домам. Следующая неделя выходная. Напоминает чем-то Новый Год, с обращением президента, длинными выходными, только с весенним солнцем и наступающим теплом вместо снега.

Все, что происходит, стоит воспринять как возможность наконец-то остановиться. Переосмыслить и понять, что дальше все будет зависеть только от нашей осознанности. Эра слепого потребления подарила нам «подарок», который лучше не открывать.

Источник: Открытая Россия



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