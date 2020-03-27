 

Мишустин пообещал не бросать застрявших за границей россиян

27.03.2020, 13:16, Новости дня

Власти не бросят россиян, которые оказались за границей, Росавиация также поможет иностранцам добраться домой из России, сообщил премьер-министрМихаил Мишустин на заседании координационного совета по борьбе с коронавирусной инфекцией.

«Конечно, мы не бросим наших граждан, которые сейчас по разным причинам оказались за границей. Минтранс и МИД должны обеспечить их возвращение на родину, а Росавиация поможет также иностранцам, которые находятся в нашей стране, добраться до дома», – передает РИА «Новости» слова Мишустина.

Он отметил, что такое поручение уже подписано.

В четверг власти ОАЭ разрешили российским авиакомпаниям совершить пять рейсов для вывоза россиян.



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