Кашеварова: Вернувшиеся из регионов депутаты ГД пройдут тест на коронавирус перед пленарной неделей

27.03.2020, 13:09, Разное

Депутаты ГД РФ, которые вернутся из регионов, перед началом пленарной недели должны будут пройти тест на коронавирус. Информацию об этом подтвердила советник спикера высшего органа законодательной власти Анастасия Кашеварова.

По словам основательницы издания Daily Storm, на сегодняшний день в Госдуме страны не зарегистрирован ни один случай заражения COVID-19. Завершающаяся рабочая неделя для депутатов была региональной, наступающая окажется пленарной, то есть всем парламентариям, проводившим встречи с избирателями, понадобится возвратиться в российскую столицу и продолжить работу в одном здании. Для пленарного заседания депутаты соберутся в одном помещении, в связи с чем в качестве профилактики возможного распространения коронавируса все они пройдут тестирование на COVID-19.

Анастасия Кашеварова также призвала сограждан не порождать и не передавать друг другу слухи о якобы зараженных чиновниках в Госдуме страны. «В действительности два депутата пребывают на карантине, поскольку им пришлось контактировать с человеком, который мог быть инфицирован коронавирусом. С нашей же стороны принимаются все необходимые меры по профилактике. Нам всем сейчас нужно быть очень ответственными, а у врачей на сегодняшний день крайне много работы», – написала в своём Telegram-канале Анастасия Кашеварова.