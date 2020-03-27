Готовящийся к дебюту смартфон Honor S30 показали на официальном рендере

27.03.2020, 13:09, Разное

Суббренд китайского технологического гиганта Huawei 30 марта текущего года может презентовать новый смартфон Honor S30. Готовящийся к дебюту гаджет сетевые источники показали на официальном рендере.

Изображение Honor S30 появилось в Twitter-аккаунте инсайдера из Индии Мукула Шарма, поставляющего информацию о новинках, основная часть которой впоследствии подтверждается в ходе премьер. На представленном рендере смартфон от суббренда Huawei запечатлен повёрнутым боковой гранью, поэтому можно рассмотреть, что утечки о расположении сканера отпечатков пальцев сбоку, а не на тыльной стороне корпуса, оказались правдивыми. Также заметен выступающий блок основной камеры, но вот информация о разрешении её четырёх датчиков пока отсутствует.

Ожидается, что Honor S30 будет работать на базе ОС Android 10, производительность устройству обеспечит однокристальная система Kirin 820. Разработчики предусмотрели в новинке 40-ваттную быструю зарядку, 8 ГБ ОЗУ и 128 ПЗУ, дисплей с разрешением 2400 x 1080 пикселей.

Honor 30s will feature a side mounted fingerprint scanner.#huawei #honor #honor30s pic.twitter.com/0OcMgX1ELX

— Mukul Sharma (@stufflistings) March 27, 2020