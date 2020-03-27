На Алтае пьяный хозяин авто принял угонщика за таксиста

27.03.2020, 13:09, Разное

На Алтае владелец транспортного средства, находящийся в состоянии алкогольного опьянения, принял угонщика за таксиста. Об инциденте пояснил сам злоумышленник.

Угон транспортного средства был зафиксирован в Горно-Алтайске. В полицию обратился мужчина, сообщивший об инциденте. По его словам, вечером прошлого дня он оставил транспортное средство рядом с домом. На утро его не оказалось на месте, ввиду чего владелец сразу же передал все данные об автомобиле в правоохранительные органы. Угонщика удалось задержать в течение нескольких часов, так как он продолжал ездить на данной машине по городу. Им оказался местный житель, ранее имевший судимость по аналогичному делу.

«Угонщик рассказал, что увидел на дороге заведенное транспортное средство с открытой дверью. По его словам, машиной пришлось воспользоваться, так как к тому моменту он «устал идти и сильно замерз». Оказавшись в салоне, угонщик услышал голос мужчины с заднего сидения. Тот попросил злоумышленника отвезти его домой, приняв за таксиста. Преступник быстро сориентировался и довез пассажира до указанного им адреса», – рассказали правоохранителя.

По факту угона транспортного средства начато уголовное делопроизводство. Владелец автомобиля заявил, что в момент происшествия находился в состоянии алкогольного опьянения, из-за чего ничего не понимал.