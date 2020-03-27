Участниками дистанционного этапа конкурса «Лидеры России. Политика» стали более 9 тыс. человек

27.03.2020, 13:08, Новости дня

К участию в дистанционном этапе конкурса «Лидеры России. Политика» пригласили 9 тыс. 138 участников, которые выполнили все условия и обязательные задания.

Генеральный директор АНО «Россия – страна возможностей», руководитель проекта «Лидеры России» Алексей Комиссаров сказал, что «допуск к дистанционному этапу получили только те участники, которые выполнили все обязательные задания первого этапа». Таким образом, из 34 тыс. зарегистрированных конкурсантов «к прохождению онлайн-тестов приглашены 9 тыс. 138 человек – кто не просто заполнил регистрационную форму, но и записал видеоинтервью, а также дал письменные ответы на вопросы», следует из пресс-релиза, поступившего в газету ВЗГЛЯД.

«Эти участники верно расставили приоритеты, смогли соблюсти сроки, подтвердили, что заинтересованы в тех возможностях, которые дает конкурс», – добавил он.

По мнению председателя экспертного совета конкурса «Лидеры России. Политика» Павла Безручко, тот факт, что более 9,1 тыс. человек выполнили все необходимые задания к окончанию первого этапа, свидетельствует о высоком интересе к конкурсу даже в нынешней непростой ситуации.

«Тем, кто остался после отсева недостаточно мотивированных участников, предстоит пройти отбор по уровню знаний и компетенций в ходе дистанционного этапа проекта. Желаю им хорошенько собраться и проявить себя. Думаю, что это им вполне по плечу, ведь участники конкурса – это люди, заинтересованные в том, чтобы проверить свои способности и развить компетенции в сфере представительной и законодательной власти, и, я надеюсь, заинтересованные в том, чтобы служить людям в нашей стране», – сообщил он.

Участники, приглашенные к прохождению тестов, представляют 85 регионов России. От Центрального федерального округа зарегистрировались 33,6% конкурсантов, от Приволжского федерального округа – 16,5%, от Северо-Западного федерального округа – 11,5%, от Южного федерального округа – 10,1%, от Уральского федерального округа – 9,8%, от Сибирского федерального округа – 9,2%, от Северо-Кавказского федерального округа – 5,5%, от Дальневосточного федерального округа – 3,8%.

Отмечается, что мужчин в числе конкурсантов по-прежнему значительно больше, чем женщин –81,8% и 18,2%.

По уровню образования почти половина (48,5%) участников окончили магистратуру или специалитет, 21,1% имеют два и более высших образований, 14,5% окончили бакалавриат, 7,1% являются кандидатами наук, 4,3% получили среднее профессиональное образование, 4% имеют высшее образование и степень МВА, а 0,5% – докторскую степень.

Также сообщается, что организаторы и участники конкурса «Лидеры России. Политика» присоединились к всероссийской акции взаимопомощи #МЫВМЕСТЕ. Она направлена на поддержку людей, оказавшихся в сложной ситуации из-за карантина и самоизоляции. Ее участники реализуют различные социальные активности для оказания реальной помощи тем, кто находится в трудной ситуации, организуют добровольцев и волонтеров или присоединяются к уже действующим проектам, привнося в них свои идеи, энергию и организаторские способности.

Участие в акции #МЫВМЕСТЕ не является заданием конкурса, но организаторы призывают конкурсантов присоединиться к ней и будут публиковать на сайте и в соцсетях самые интересные истории о помощи, которую участники конкурса смогут оказать людям. С тем, что уже сделано, можно ознакомиться в социальных сетях по хештегам #МЫВМЕСТЕ и #ЛРПолитика.

Напомним, что конкурс «Лидеры России. Политика» был запущен 25 февраля, за 20 дней регистрационного этапа на Конкурс заявились 33 тыс. 986 человек, но доступ к заданиям дистанционного этапа получили только те, кто выполнил все обязательные задания, в частности, ответил на вопросы о планах и мотивации к общественно-политической деятельности, а также загрузил видеоинтервью.

После дистанционного этапа отбора конкурсантов ждут очные этапы – два полуфинала и финал.

Конкурс является флагманским проектом президентской платформы «Россия – страна возможностей», он проводится по поручению президента РФ Владимира Путина, его организатором выступает АНО «Россия – страна возможностей».