 

Самоизолировавшихся жителей Кузбасса позвали на онлайн-конкурс

27.03.2020, 13:08, Новости дня

Правительством Кемеровской области запущен всекузбасский творческий конкурс #СамоИзоЛента. Приняв в нем участие, жители области смогут рассказать, как проводят будни на карантине, сообщили СМИ.

«Цель акции – повысить ответственность жителей Кузбасса в условиях угрозы нового коронавируса и объединить их усилия в борьбе с общей бедой. Для участия необходимо выложить в соцсети видеоролик, фотографию, иные творческие работы о том, как необычно и с пользой провести свободное время дома», – передает «КП» сообщение пресс-службы администрации правительства Кузбасса.

Под публикацией в выбранной соцсети нужно обязательно добавить хэштеги #СамоИзоЛента , #ОдинДома, #ДомасПользой, #АяУчусь, #яНаСпорте, #АяМастер, #ЯМогу.

Итоги конкурса будут подводиться каждую неделю. Авторы, набравшие самое большое количество оценок, получат призы.



Последнее из рубрики: Новости дня


СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

03.02 / Год рождения влияет на уязвимость к гриппу

13.02 / Сидячий образ жизни увеличивает риск депрессии у подростков

26.02 / Число заразившихся коронавирусом в мире приблизилось к 81 тысяче человек

12.02 / Всемирный мобильный конгресс в Барселоне отменен из- за коронавируса

20.02 / 17-летняя одесситка обвинила полицейского в изнасиловании

19.02 / Запущен проект «20 вопросов Владимиру Путину»

07.02 / Смерть доктора от нового коронавируса признали производственной травмой

27.02 / Нефть подешевела на опасениях из-за коронавируса

27.02 / У 89 человек, которые находятся на обсервации в Новых Санжарах, нет коронавируса

21.02 / Арахамия участвовал в шоу “Битва экстрасенсов”

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска