Стоимость флагманского смартфона Meizu 17 составит от 560 долларов

27.03.2020, 13:05, Новости дня

В Сети обнародовали новые сведения о флагмане Meizu 17, официальный дебют которого пройдет уже в апреле.

В свою очередь, новинка смартфона сможет похвастаться крупным 6,5-дюймовым экраном с высоким разрешением и частотой обновления кадров 90 Гц. Кроме того, производитель оснастил флагманский смартфон Meizu 17 топовым восьмиядерным процессором Snapdragon 865 и видеоадаптером Adreno 650.

Среди топовых параметров также указана основная камера с тремя модулями, главный датчик которых 64 мегапикселя. В продажу поступят модификации с 8-12 гигабайтами оперативной памяти и 128-256 гигабайт постоянной памяти. Смартфон получил батарею на 4500 мАч, а также поддержку быстрой зарядки на 30 Вт. Цена устройства равна 560 долларов в базовом исполнении.