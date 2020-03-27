Новый смартфон OPPO Find X2 Lite получит пять камер

27.03.2020, 13:05, Новости дня

Китайский бренд OPPO планирует в ближайшее время презентовать новую версию смартфона OPPO Find X2 Lite.

Пользователям уже доступны рендерные изображения устройства, которое отличается от старшей модели. В частности, в верхней части экрана предусмотрели компактный вырез для фронтальной камеры. Кроме того, основная камера расположена отдельным блоком на задней панели. Смартфон отличается встроенным восьмиядерным чипом Snapdragon 765 с 8 гигабайтами ОЗУ и 128 гигабайтами постоянной памяти.

Вместе с тем размеры дисплея пока не рассекречены. Новый смартфон OPPO Find X2 Lite получит улучшенную батарею на 4000 мАч, а также современную операционную систему Android 10. Цена новинки пока не сообщается.