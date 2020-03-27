Появилось видео задержания боевика в Краснодаре
27.03.2020, 13:02, Новости дня
ФСБ опубликовала видео задержания боевика в Краснодаре, который оказался 27-летним гражданином России.
При задержании преступник не смог оказать сопротивления. В машине у него была найдена самодельная бомба, начиненная саморезами, и материалы для создания взрывчатки.
Ранее сообщалось, что у пойманного боевика при обыске была обнаружена переписка с находящимися за рубежом членами организации ИГИЛ (запрещена в России).
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