 

Появилось видео задержания боевика в Краснодаре

27.03.2020, 13:02, Новости дня

ФСБ опубликовала видео задержания боевика в Краснодаре, который оказался 27-летним гражданином России.

При задержании преступник не смог оказать сопротивления. В машине у него была найдена самодельная бомба, начиненная саморезами, и материалы для создания взрывчатки.

 

Ранее сообщалось, что у пойманного боевика при обыске была обнаружена переписка с находящимися за рубежом членами организации ИГИЛ (запрещена в России). 



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