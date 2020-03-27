 

Ждем результата теста: Юлия Проскурякова попросила не дергать Игоря Николаева

27.03.2020, 13:02, Новости дня

Жена Игоря Николаева Юлия Проскурякова опубликовала в своем "Инстаграме" пост, в котором попросила сопереживающих певцу не дергать его, а дождаться результата теста на коронавирус.

"До официального диагноза мы никакой информации никому давать не будем, ни я , ни наш директор никто из нашей семьи!" – написала супруга Николаева и попросила проявить в данной ситуации такт и понимание, поскольку Игорю сейчас "нужно отдыхать и не нервничать".

Помощница артиста в комментарии телеканалу "360" также не стала развернуто отвечать на вопрос о состоянии певца, отметив лишь, что "все мы люди, все болеем в периоды осень-весна, и, слава Богу, выздоравливаем".

Накануне сообщалось, что Игоря Николаева госпитализировали в больницу в поселке Коммунарка, где находятся пациенты с коронавирусом и подозрением на него.

В этом же медцентре сейчас находится певец Лев Лещенко, у которого тест на коронавирус оказался положительным.

По последним данным, его состояние улучшилось: певцу больше не нужна высокая кислородная поддержка, сообщил глава Минздрава Михаил Мурашко.

Ранее сообщалось, что корорнавирус подтвердился у писателя Бориса Акунина, который в последние годы проживает в Лондоне.



Последнее из рубрики: Новости дня


СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

17.02 / Россиянка заразилась коронавирусом на круизном лайнере в Японии

10.02 / Возможны ли переговоры между США и Ираном по ядерному оружию?

07.03 / Активисты общественного движения «МЫ» поздравили женщин с 8 марта

25.02 / Экс-главу ФСИН Реймера освободили по УДО

06.02 / 2020 – год глобализации и растущих политических рисков

22.02 / Рядом была стая собак: покусанный труп женщины нашли во дворе дома

18.02 / Второй гражданин России круизного лайнера “заразился” коронавирусом из-за путаницы японцев

18.02 / Турция прокомментировала сообщения об уничтожении корабля в порту Триполи

19.03 / General Motors, Ford и Fiat Chrysler остановили производство

06.02 / Обновленный ракетоносец Ту-160М совершил первый полет

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска