 

Лукашенко поведал о борьбе с инфекцией “без шума и пыли” и “печальном опыте Москвы”

27.03.2020, 13:02, Новости дня

Власти Белоруссии принимают необходимые меры по борьбе с распространением нового коронавируса, но делают это "без шума и пыли". Так объяснил ситуацию в стране президент Александр Лукашенко.

В настоящее время в Белоруссии зарегистрировано 86 случаев коронавируса​​​, передает РИА Новости. До сих пор там не введены ограничения на въезд иностранцев и карантин внутри страны.

Лукашенко подчеркнул, что в эти сложные для мирового сообщества дни в Белоруссии все заняты своим делом — выявляются контактные лица, ведется работа по профилактике. Президент подчеркнул, что против психоза, паники и спекуляций на теме коронавируса.

Также он акцентировал внимание на крайне негативное влияние принимаемых мер по борьбе с COVID-19 во всем мире на экономику в разных странах, в том числе и в Белоруссии, вспомнив слова Трампа о том, что последствия от них могут быть тяжелее, чем вируса.

При посещении предприятия "Белгипс"​​​ Лукашенко обратил внимание на строительный бум в Минске. Но предостерег организации, желающие строить жилье в белорусской столице: "Нам не нужно столько строить жилья в Минске, ибо мы повторим печальный опыт Москвы. Я боюсь этого, чтобы Минск не превратился в Москву, Нью-Йорк, Лондон — в эти огромные конгломераты, где людей, как тараканов. Разве это жизнь?"

Лукашенко подчеркнул, что в Белоруссии не будут работать с теми, кто хочет построить жилье и откровенно заработать на этом. В пример он привел активно скупающих жилье в Минске россиян.



Последнее из рубрики: Новости дня


СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

13.02 / Еще трое экс-беркутовцев, возможно, вернутся в Киев, но у них проблемы с документами – адвокат

13.02 / Арахамия: Иванисов меня обманул. Мы сейчас вообще не общаемся

25.02 / 25 февраля 1921 г. – День советской оккупации Грузии

19.02 / ЦБ Китая ослабил курс юаня до минимума с конца 2019 года

06.02 / Мигранту из Таджикистана, которому москвич выстрелил в голову и выбил глаз, присудили 1,3 млн рублей компенсации

08.03 / Хуснуллин объяснил решение отложить создание ВСМ Москва – Казань

21.02 / Microsoft представит фирменный антивирус для Android и iOS

11.03 / Неизвестный пожертвовал на лечение российской девочки 50 млн рублей

05.02 / В Тюмени сел первый борт с эвакуированными из Китая. Их на две недели отправят в карантин

16.03 / Собянин назначен первым зампредом координационного совета по борьбе с коронавирусом

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска