Лукашенко поведал о борьбе с инфекцией “без шума и пыли” и “печальном опыте Москвы”

27.03.2020, 13:02, Новости дня

Власти Белоруссии принимают необходимые меры по борьбе с распространением нового коронавируса, но делают это "без шума и пыли". Так объяснил ситуацию в стране президент Александр Лукашенко.

В настоящее время в Белоруссии зарегистрировано 86 случаев коронавируса​​​, передает РИА Новости. До сих пор там не введены ограничения на въезд иностранцев и карантин внутри страны.

Лукашенко подчеркнул, что в эти сложные для мирового сообщества дни в Белоруссии все заняты своим делом — выявляются контактные лица, ведется работа по профилактике. Президент подчеркнул, что против психоза, паники и спекуляций на теме коронавируса.

Также он акцентировал внимание на крайне негативное влияние принимаемых мер по борьбе с COVID-19 во всем мире на экономику в разных странах, в том числе и в Белоруссии, вспомнив слова Трампа о том, что последствия от них могут быть тяжелее, чем вируса.

При посещении предприятия "Белгипс"​​​ Лукашенко обратил внимание на строительный бум в Минске. Но предостерег организации, желающие строить жилье в белорусской столице: "Нам не нужно столько строить жилья в Минске, ибо мы повторим печальный опыт Москвы. Я боюсь этого, чтобы Минск не превратился в Москву, Нью-Йорк, Лондон — в эти огромные конгломераты, где людей, как тараканов. Разве это жизнь?"

Лукашенко подчеркнул, что в Белоруссии не будут работать с теми, кто хочет построить жилье и откровенно заработать на этом. В пример он привел активно скупающих жилье в Минске россиян.