Биологи изучают продолжительность иммунитета у переболевших коронавирусом

27.03.2020, 12:53, Разное

На сегодняшний день учёным неизвестна продолжительность иммунитета к коронавирусу у людей, успешно преодолевших заболевание, и именно этим вопросом занимаются исследователи из разных стран. И хотя эти знания очень важны, получить их быстро не получится, отметила профессор расположенной в США Школы системной биологии GMU Анча Баранова.

По словам доктора биологических наук, сказанным во время беседы с журналистами издания «РИА Новости», иммунитет к той или иной инфекции может быть различной продолжительности. К примеру, прививка от кори делается раз и на всю жизнь, от гепатита B – может потребоваться перевакцинация через 10 лет, а иногда устойчивость организма к заболеванию длится и того меньше.

В качестве примера Анча Баранова привела норовирус (другое название – кишечный грипп), иммунитет на который держится всего лишь год-два, после чего человек опять становится уязвимым перед этой инфекцией. Ранее исследователи уже изучали коронавирусы, приходившие в популяцию людей, и, как оказывалось, защита организма к ним образовывалась не очень длительная.

«Сейчас для учёных крайне важно выяснить вопрос продолжительности иммунитета к COVID-19, а для этого они мониторят пациентов, перенесших данное заболевание. Для получения этой информации понадобится около двух лет», – пояснила биолог.

Как напоминает интернет-портал «Слово и Дело», впервые новый тип инфекции зафиксировали в декабре предыдущего года на территории провинции Китая Хубэй. На сегодняшний день зараженные коронавирусом граждане имеются во всех европейских государствах. 11 марта ВОЗ официально признала ситуацию с распространением по планете коронавируса пандемией.