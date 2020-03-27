Учёные восстановили внешность обвинённой в колдовстве жительницы Шотландии Лилиас Ади

27.03.2020, 12:53, Разное

В XV-XVIII веках в Шотландии проходила охота на ведьм, за время которой по обвинению в колдовстве и связях с «демоническим миром», по некоторым данным, сожжены около 4 тысяч человек. Одной из таких «ведьм» оказалась жительница горного региона Лилиас Ади. Ее внешность удалось восстановить учёным и художнику-криминалисту Кристоферу Ринну.

Лилиас Ади была уличена в колдовстве и объявлена ведьмой, как гласят давние хроники. Шотландка долгое время находилась в заключении, где из неё под пытками «выбивали» чистосердечное признание. Женщина в итоге не отрицала связи с дьяволом, но не была сожжена, как многие другие «ведьмы», а скончалась в тюрьме. Причина её смерти осталась неизвестной, однако примечательным является тот факт, что тело Ади не сгорело на костре, а было захоронено под грудой камней.

Несколько сотен лет спустя останки «ведьмы» были обнаружены, а её череп даже выставлялся в Глазго в 1930-х годах, после чего бесследно исчез. Учёные воспользовались современными технологиями, в частности, компьютерным моделированием, для восстановления внешности Лилиас Ади. В результате ими получено изображение с присутствующими для возраста и расы женщины особенностями. Авторы проекта отмечают, что доказательств связи Ади с дьяволом по сути нет, поэтому они придали её лицу спокойствие и естественность.