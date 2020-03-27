 

Учёные восстановили внешность обвинённой в колдовстве жительницы Шотландии Лилиас Ади

27.03.2020, 12:53, Разное

В XV-XVIII веках в Шотландии проходила охота на ведьм, за время которой по обвинению в колдовстве и связях с «демоническим миром», по некоторым данным, сожжены около 4 тысяч человек. Одной из таких «ведьм» оказалась жительница горного региона Лилиас Ади. Ее внешность удалось восстановить учёным и художнику-криминалисту Кристоферу Ринну.
Лилиас Ади была уличена в колдовстве и объявлена ведьмой, как гласят давние хроники. Шотландка долгое время находилась в заключении, где из неё под пытками «выбивали» чистосердечное признание. Женщина в итоге не отрицала связи с дьяволом, но не была сожжена, как многие другие «ведьмы», а скончалась в тюрьме. Причина её смерти осталась неизвестной, однако примечательным является тот факт, что тело Ади не сгорело на костре, а было захоронено под грудой камней.

Несколько сотен лет спустя останки «ведьмы» были обнаружены, а её череп даже выставлялся в Глазго в 1930-х годах, после чего бесследно исчез. Учёные воспользовались современными технологиями, в частности, компьютерным моделированием, для восстановления внешности Лилиас Ади. В результате ими получено изображение с присутствующими для возраста и расы женщины особенностями. Авторы проекта отмечают, что доказательств связи Ади с дьяволом по сути нет, поэтому они придали её лицу спокойствие и естественность.



Последнее из рубрики: Разное


СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

03.03 / Технологии: Катерина Тихонова возглавит Институт искусственного интеллекта и интеллектуальных систем МГУ

02.02 / «Решила всем показать свое истинное лицо»: Ксения Собчак предстала перед подписчиками в образе Бабы-Яги

05.03 / Отец Филиппа Киркорова должен заплатить штраф за гонки по Москве на Lexus

27.02 / Роспотребнадзор рассказал о новых способах передачи коронавируса

11.02 / Поклонники приняли Светлану Лободу за Ирину Шейк на пляжном фото

05.02 / Наука: Бывшие курильщики меньше мутируют

27.03 / Samsung представила планшет Samsung Galaxy Tab A 8.4

23.03 / Неизвестные сообщили о “минировании” летевшего из Москвы самолета

06.02 / Доктор Михаил Фаворов оценил шансы россиян заразиться китайским коронавирусом

18.03 / AMD перестанет разрабатывать «малые ядра» для процессоров

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска