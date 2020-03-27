Лолита Милявская о карантине из-за коронавируса: «Это время обнуления для каждого»

27.03.2020, 12:53, Разное

Эстрадная певица, актриса и телеведущая Лолита Милявская на своей странице в Instagram пояснила поклонникам о переносе её «апрельского» концертного выступления на осень, а также высказалась насчёт карантина, введенного правительством с целью профилактики распространения коронавируса. Звезда считает, что период самоизоляции – это «время обнуления» для каждого, в том числе и для неё.

Лолита Милявская призвала сограждан избегать двух крайностей: подаваться панике или адреналиновому влиянию. В это время следует просто жизнь, уверена исполнительница, ничего не пытаясь из себя изображать. Знаменитость видит положительные стороны карантина и в частности переноса её концерта на осень. Во-первых, за это время в репертуаре артистки появятся новые песни, а во-вторых – она сможет «обнулиться», то есть сделать переоценку жизненных ценностей, к чему певица и призвала своих фолловеров. Звезда посоветовала людям заниматься саморазвитием, а не нытьём, пустыми развлечениями или ненужной бравадой. Чтение любимых книг, хобби, общение с семьёй – на всё это вдруг появилось время благодаря карантину.

Лолита Милявская пообещала, что и в период самоизоляции продолжит общение с фанатами посредством соцсети. Певица намерена рассказывать Instagram-аудитории о людях, чьи благородные поступки в это непростое время её удивят, а также она будет организовывать «прямые эфиры» для контакта с поклонниками.