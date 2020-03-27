 

Лолита Милявская о карантине из-за коронавируса: «Это время обнуления для каждого»

27.03.2020, 12:53, Разное

Эстрадная певица, актриса и телеведущая Лолита Милявская на своей странице в Instagram пояснила поклонникам о переносе её «апрельского» концертного выступления на осень, а также высказалась насчёт карантина, введенного правительством с целью профилактики распространения коронавируса. Звезда считает, что период самоизоляции – это «время обнуления» для каждого, в том числе и для неё.
Лолита Милявская призвала сограждан избегать двух крайностей: подаваться панике или адреналиновому влиянию. В это время следует просто жизнь, уверена исполнительница, ничего не пытаясь из себя изображать. Знаменитость видит положительные стороны карантина и в частности переноса её концерта на осень. Во-первых, за это время в репертуаре артистки появятся новые песни, а во-вторых – она сможет «обнулиться», то есть сделать переоценку жизненных ценностей, к чему певица и призвала своих фолловеров. Звезда посоветовала людям заниматься саморазвитием, а не нытьём, пустыми развлечениями или ненужной бравадой. Чтение любимых книг, хобби, общение с семьёй – на всё это вдруг появилось время благодаря карантину.

Лолита Милявская пообещала, что и в период самоизоляции продолжит общение с фанатами посредством соцсети. Певица намерена рассказывать Instagram-аудитории о людях, чьи благородные поступки в это непростое время её удивят, а также она будет организовывать «прямые эфиры» для контакта с поклонниками.



Последнее из рубрики: Разное


СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

28.02 / Селена Гомес и ее мать помогли полиции раскрыть давнее убийство

06.02 / Виталина Цымбалюк-Романовская прикрыла грудь цветами в новой фотосессии топлес

27.02 / Samsung показала разобранный смартфон Galaxy S20 Ultra за 100 000 рублей

23.02 / Флагманский смартфон от Meizu оснастили дисплеем с повышенной частотой

07.02 / Алла Пугачева сыграла на пианино с внуками Валентина и Марины Юдашкиных

22.02 / Представлен ТОП-5 «умных» новинок от Xiaomi с AliExpress

13.02 / Ушел из жизни известный футбольный арбитр

18.03 / Мнение: Ночные кавалькады в никуда (в поисках гречки)

21.03 / Елена Ваенга заявила о пополнении в семье

03.02 / Илья Яббаров до конца года намерен жениться на Анастасии Голд

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска