Онищенко назвал причину лидерства США по заболеваемости коронавирусом

27.03.2020, 12:53, Новости дня

«В США не было такой диагностики инфекции, какую начали внедрять в России», – отметил газете ВЗГЛЯД депутат Госдумы Геннадий Онищенко. Так он прокомментировал сообщения о том, что США опередили другие страны по числу зараженных коронавирусом.

«С одной стороны, США стали одной из первых стран, где за пределами Китая были выявлены зараженные коронавирусом. С другой стороны, в Соединенных Штатах не было такой отслеживаемости заболевания, какую начали внедрять в России. Хотя у них есть диагностика», – сказал бывший главный санитарный врач России, депутат Госдумы Геннадий Онищенко.

Ранее стало известно, что Соединенные Штаты вышли в лидеры по числу заразившихся коронавирусом. По оценкам The New York Times, коронавирусом в США инфицированы более 81 тысяч человек. Для сравнения, в Италии ранее лидировавшей по количеству заболевших, этот показатель составляет 62 тысячи человек. Президент США Дональд Трамп объяснил лидерство США хорошо налаженной системой тестирования, и подчеркнул, что число заболевших в Китае точно неизвестно.

По мнению Онищенко, диагностика заболевания в США как раз не была организована в должной мере. Кроме того, эксперт отметил, что в Соединенных Штатах была сделана ставка на создание популяционного иммунитета. «Затем британцы скопировали у них этот путь, который предполагает «закрытие» пожилого населения. Но такая позиция британцев вызвала дикое возражение со стороны Евросоюза», – напомнил депутат.

Нельзя забывать и о дополнительном факторе, повлиявшем на рост заболевамости, добавил Онищенко. Он пояснил: в США в сезон гриппа с сентября по декабрь 2019 года переболело 34 млн человек, 20 тысяч умерло от гриппа. Сейчас сезон еще не закончен, подчеркнул он.

«Все это привело к тому, что сейчас на население Соединенных Штатов примерно в 300 млн человек около 83 тысяч зараженных коронавирусом в то время, как на 1,5 млрд китайцев 81 тысяч заболевших», – констатировал Онищенко.

Сообщения о лидерстве США по коронавирусу в комментарии газете ВЗГЛЯД также оценил телеведущий Владимир Соловьев. «Важно, в какой стадии находятся эти заболевшие, в насколько тяжелом они состоянии, – отметил Соловьев. – Возможно, Трамп прав, и все может быть связано с системой тестирования. Надо также учесть, что Соединенные Штаты – большая страна, с открытыми в течение долгого времени границами. Кроме того, США отозвали своих граждан, находившихся за рубежом, что могло также вызвать определенные последствия: приезжали люди из уже зараженных регионов». Так что о степени серьезности поражения США коронавирусом надо исходить по количеству тяжело заболевших и умерших, указал собеседник.

«Вообще, сейчас такая ситуация, что выводы делать очень рано. В любом случае, всем заболевшим я настоятельно и искренне желаю выздоровления. Нынешняя ситуация такова, что всему миру нужно проявлять солидарность, а не злорадствовать», – добавил Соловьев.

По оценкам Всемирной организации здравоохранения, к полудню четверга число заразившихся коронавирусом в мире превысило 460 тыс. человек. В России, по данным оперативного штаба, число заболевших превысило 1 тыс. человек.

Последние данные о ситуации с Covid-19 в РФ и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.