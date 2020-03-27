Скандалы: Экс-супруга Павла Грудинина помогла противнику своего бывшего мужа

27.03.2020, 12:40, Разное

Как депутат Госдумы Дмитрий Саблин пытается заблокировать СМИ за статью о своём бизнесе

Дело рассматривается в Видновском суде Подмосковья. Именно этот суд сыграл ключевую роль, когда Грудинин потерял акции совхоза имени Ленина. Депутат Госдумы Дмитрий Саблин и Ирина Грудинина, бывшая жена Павла Грудинина, подали в суд иск против интернет-издания Readovka и портала smi-vidnoe.ru. Заседание запланировано на 14 апреля, но судебные приставы пытаются заблокировать Readovka уже сейчас.

Чем недовольны Саблин и Грудинина

Иск в Видновский городской суд поступил 16 марта, видно из картотеки. В нём говорится, что 28 января Readovka, а 31 января 2020 года smi-vidnoe.ru опубликовали заметки, содержащие недостоверные сведения и порочащие репутацию Саблина и Грудининой (второе СМИ просто перепечатало заметку первого).

Портал smi-vidnoe.ru принадлежит муниципальному учреждению «Видновская дирекция киносети», которое подконтрольно городской администрации. Это позволило подать иск именно в Видновский суд.

Саблин и Грудинина просят признать недостоверными семь тезисов Readovka. Они сводятся к тому, что Саблин, будучи депутатом Госдумы, продолжал заниматься бизнесом. Например, являлся конечным бенефициаром компании «Рота-Агро», когда та стала крупнейшим акционером ЗАО «Совхоз им. Ленина». В целом, по версии Readovka, Саблин выстроил схему рейдерского захвата этого совхоза, а ранее аналогичным образом поступил с другим аграрным предприятием — Колхозом-племзаводом им. М. Горького.

В свою очередь, Ирина Грудинина возмущена утверждением, будто отдала акции совхоза, отсуженные у бывшего мужа Павла Грудинина по заниженной стоимости. Правда, «Открытые медиа» не нашли такого тезиса среди перечисленных в иске.

Депутат Саблин действительно владеет долями в разных компаниях (сейчас они переданы в доверительное управление, но это произошло после публикации Readovka). Однако, настаивает Саблин, он не участвует в их управлении. «Сама по себе принадлежность доли в уставном капитале хозяйственного общества не свидетельствует о нарушении Саблиным Д. В. закона», — говорится в иске.

Ранее «Открытые медиа» уже описывали ситуацию с депутатом и его бизнесом. В середине февраля 2020 года другой парламентарий Валерий Рашкин призывал лишить Саблина мандата за коммерческую деятельность. Саблин в разговоре с «Открытыми медиа» утверждал, что не имеет никакого отношения к управлению своими компаниями.

Впрочем, это не помешало вырасти целой бизнес-империи. Саблин являлся то депутатом Госдумы, то членом Совета Федерации с 2003 года. А большинство компаний, выяснили «Открытые медиа», были зарегистрированы с 2006 по 2019 годы. В 2018 году их суммарный оборот превысил 700 млн рублей.

Саблин и Грудинина не хотят денежной компенсации, но требуют опровергнуть публикации на readovka.ru и smi-vidnoe.ru. Кроме того, они потребовали заблокировать readovka.ru прямо сейчас (об этом ниже).

Видновский суд сыграл важную роль в атаке на Павла Грудинина и совхоз им. Ленина, отмечали «Открытые медиа». Судья отдал экс-супруге 2/3 совместно нажитого имущества (в том числе 42% акций совхоза), когда Ирина — уже во время процесса — принесла справку об инвалидности второй группы. Сам процесс занял 19 дней. Этот же суд сейчас рассматривает дело пайщиков: группа людей пытается оспорить решение 1995 года о создании ЗАО «Совхоз им. Ленина» и требует выделить себе по 1/570 от каждого совхозного участка. Видновский суд по этому делу уже почти год держит под арестом поля предприятия.

Это не первый случай, когда бизнесмен или чиновник предпочитает конкретный местный суд для защиты чести и достоинства от обидчиков из других регионов. Например, Олег Дерипаска когда-то добивался положительных решений — против Насти Рыбки, против Фонда борьбы с коррупцией — в суде родного Усть-Лабинска. А бывший кемеровский губернатор Аман Тулеев взыскал с лидера КПРФ Геннадия Зюганова 500 тыс. рублей морального ущерба в кемеровском же суде.

Почему Readovka хотят заблокировать прямо сейчас

Судебное заседание назначено на 14 апреля. Однако вечером 25 марта в редакцию Readovka пришло уведомление от судебных приставов. Оказывается, судья Видновского суда в качестве обеспечительной меры постановила целиком заблокировать сайт readovka.ru, а не только заметку про Саблина, рассказал «Открытым медиа» главный редактор Алексей Костылев.

«Исполнительное производство возбудили 19 марта. Уже пять дней, как приставы могут пойти в Роскомнадзор и заблокировать нас. Думаю, этого не произошло только из-за отставки Александра Жарова: в ведомстве какие-то свои процессы, при новом руководителе пока ни один адрес не заблокировали. В этом плане повезло», — прокомментировал Костылев.

Документ от приставов он называет «состряпанным на скорую руку», указывая, что там, например, фигурирует определение «должник», хотя никаких материальных претензий к Readovka нет.

Компания «Реадовка.ру» (владеет одноимённым сайтом) собирается подать апелляцию против блокировки. Но процесс сильно осложняется коронавирусом. Приехать и передать заявление через канцелярию суда как раньше теперь нельзя, говорит Костылев: нужно отправлять заказное письмо.

Наталья Телегина