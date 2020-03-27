Скандалы: У экс-главы Марий Эл забрали еще не все

27.03.2020, 12:50, Разное

Генпрокуратура требует обратить в доход государства имущество Леонида Маркелова

Генпрокуратура РФ направила еще один иск к бывшему главе Республики Марий Эл Леониду Маркелову и ряду юрлиц об обращении в доход государства имущества стоимостью 370 млн руб. Осенью прошлого года Нижегородский райсуд уже удовлетворил аналогичные требования надзорного ведомства на 2,2 млрд руб. С новым иском защита экс-чиновника, обвиняемого во взяточничестве, незнакома, а предыдущее судебное решение она обжаловала.

По данным Генеральной прокуратуры РФ, в ходе дополнительной проверки были получены новые сведения о наличии у Леонида Маркелова, близких ему лиц и подконтрольных организаций имущества на общую сумму 370 млн руб.

Это 33 объекта недвижимости и 11 транспортных средств, сообщили в надзорном ведомстве.

«С учетом изложенного в суд направлено новое исковое заявление в интересах Российской Федерации об обращении в доход государства имущества Маркелова, в отношении которого не представлено сведений, подтверждающих его приобретение на законные доходы»,— сообщили в пресс-службе прокуратуры.

Леонида Маркелова, на протяжении 16 лет руководившего Марий Эл, сейчас судят в Нижнем Новгороде по обвинению в получении 234 млн руб. взятки. Векселями на эту сумму, по версии следствия, партнеры предпринимателя Николая Криваша расплатились в 2014–2016 годах с женой отца губернатора Татьяной Маркеловой за продажу акций ОАО «Тепличное». Обвинение считает это мнимой сделкой, под видом которой господин Криваш передал взятку за лоббирование Леонидом Маркеловым интересов крупнейшей птицефабрики «Акашевская», получавшей миллиардную господдержку в виде субсидирования процентных ставок по кредитам. Объявленный в розыск предприниматель уехал из России, а бенефициаром взятки следствие сочло главу республики.

Также Леониду Маркелову вменили злоупотребления в виде найма личных охранников за 8 млн руб. из бюджета республики и незаконное хранение боеприпасов (при обыске у губернатора нашли 30 патронов от разного стрелкового оружия).

Экс-губернатор вину не признает, как и арестованная вместе с ним по делу бывший директор ООО «Телекомпания 12 регион» Наталья Кожанова.

В отдельном гражданском процессе Нижегородский райсуд в ноябре 2019 года уже обратил в собственность государства имущество Леонида Маркелова, жены его отца и восьми работающих в Марий Эл компаний на общую сумму 2,2 млрд руб. По решению суда должны быть изъяты депозиты в рублях и валюте, множество объектов недвижимости, квартир и офисов, незавершенная стройка спорткомплекса, автомобили — от иномарок до строительной техники одной из фирм.

Кроме того, в перечне изымаемого имущества суд перечислил коллекции золотых и серебряных монет, наручные часы, вазы, сервизы — вплоть до дорогих авторучек.

Это решение обжаловали как адвокаты господина Маркелова, отрицавшего владение большей частью этого имущества, так и представители коммерческих организаций, лишающихся своих активов. «По нашим ходатайствам судья не допросил ряд свидетелей защиты, в том числе бывшую жену Леонида Маркелова, которая готова была дать показания по приобретенному в годы брака имуществу. Конечно, наш подзащитный считает это решение незаконным»,— отметила адвокат Елена Вяткина.

О каком именно имуществе идет речь в новом судебном иске Генпрокуратуры, защита бывшего губернатора пока не знает: с этими материалами их еще не знакомили. В суде новый иск к бывшему главе Марий Эл также еще не зарегистрирован. 30 марта в уголовном деле судья Марина Дякина будет рассматривать ходатайство прокуратуры о продлении срока ареста Леониду Маркелову и Наталье Кожановой еще на три месяца (защита считает длительное содержание в СИЗО больной женщины бесчеловечным обращением). На процессе пока идут допросы свидетелей: более чем из двухсот перед судом предстало пока около трех десятков, большей частью по видео-конференц-связи из Йошкар-Олы. Тем временем в нижегородском изоляторе Леонид Маркелов написал стихи, посвященное председательствующему судье.

Я пишу вам из ГУЛАГа,

где печаль уходит в жуть

и несчастный бедолага

может завершить свой путь.

Где по вашему веленью

я над «пропастью во ржи»

ожидаю провиденья

в безысходности и лжи.

По библейскому сюжету

бред сольется в клевету,

для наивного поэта

стелют скорбный путь к кресту.

Неужели невозможно

истину установить,

лжесвидетелей «безбожных»

пред судом изобличить?

Ваша власть и Ваше право

невиновных осудить,

согласитесь, будет здраво

суд по совести вершить.

Роман Кряжев