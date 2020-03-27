Мнение: Партнеры

27.03.2020, 12:45, Разное

Минюст США начал процедуру обвинения Мадуро и ещё 14 высших руководителей Венесуэлы в трансграничной наркоторговле и иных уголовных международных преступлениях.

Понятно, что в основе политический подтекст, но то, что венесуэльская верхушка по сути представляет из себя банальный наркокартель, уже очень давно не секрет. Как, впрочем, и то, с кем он ведёт дела.

Венесуэла – транзитный хаб колумбийского кокаина, основной рынок которого – Европа. Неудивительно, что именно с кремлевскими у Венесуэлы особенно тёплые отношения. Партнёрство завязано ещё на те лихие года, когда нынешние лидеры России «ураганили» на Северо-Западе. Теперь они заматерели, подросли масштабы и аппетиты.