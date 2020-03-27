Коронавирус повлиял на план космических пусков России

27.03.2020, 12:45, Новости дня

Роскосмос изменит план ракетных пусков на этот год в связи с приостановкой производства спутников в Европе, сообщили в пресс-службе госкорпорации.

«Дмитрий Рогозин сегодня и завтра проведет в режиме видеоконференций несколько производственных совещаний. Одно из них будет посвящено развитию орбитальной группировки в интересах экономики страны, второе – по корректировке планов пусков на 2020 год в связи с остановкой производств полезных нагрузок на предприятиях в европейских странах, которые планировалось выводить российскими ракетоносителями», – передает РИА «Новости» сообщение пресс-службы.

В госкорпорации сообщили также, что Роскосмос проверит на наличие коронавируса 270 своих сотрудников, обеспечивающих выполнение пилотируемой программы России.

Роскосмос напомнил, что 9 и 25 апреля запланированы пуски пилотируемого корабля «Союз МС-16» и грузового корабля «Прогресс МС-14», а 17 апреля на Землю вернется экипаж МКС.

«Все это проходит в жестком графике. В этой связи около 270 специалистов, которые будут заняты в обеспечении этих мероприятий и выезжающие в командировку в Казахстан, пройдут тесты на коронавирус», – сказали в пресс-службе.

Там также отметили, что генеральный директор Роскосмоса Дмитрий Рогозин проведет ряд совещаний, одно из них по развитию орбитальной группировки в интересах экономики России, второе – по «корректировке планов пусков на 2020 год в связи с остановкой производств полезных нагрузок на предприятиях в европейских странах, которые планировалось выводить российскими ракетоносителями».

Ранее Рогозин после общения с Львом Лещенко на праздновании 60-летия отряда космонавтов и Центра подготовки космонавтов проверился на наличие коронавируса, тест дал отрицательный результат.