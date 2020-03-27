Мишустин призвал россиян с пониманием отнестись к ограничениям

27.03.2020, 12:45, Новости дня

Премьер-министр Михаил Мишустин обратился к гражданам с просьбой отнестись с пониманием к ограничительным мерам из-за коронавируса.

Мишустин сообщил на заседании президиума Координационного совета при правительстве РФ по борьбе с коронавирусной инфекцией, что стране «удалось выиграть время за счет наших выверенных, упреждающих действий по нераспространению нового вируса». Это позволяет «применять самые эффективные меры из числа тех, которые применяют другие государства», передает ТАСС.

«Это ограничение въезда в страну, мобильности населения, а также самоизоляция. Только так мы сможем остановить распространение коронавирусной инфекции по всей стране», – подчеркнул он.

Премьер отметил, что в правительстве понимают – «ограничения неудобны, неприятны, приходится менять свои привычки, и для многих это воспринимается как своего рода испытание, причем достаточно серьезное».

«Давайте пройдем его достойно: без превентивных мер нам не обойтись, и продиктованы они не желанием в чем- то ограничить людей, а необходимостью сократить любые перемещения, отменить поездки, которые не вызваны крайними обстоятельствами», – сообщил Мишустин.

Он попросил россиян серьезно и ответственно отнестись к самоизоляции, несмотря на то, что «эти решения, безусловно, жесткие», передает РИА «Новости».

«Возможно, в эти дни вы планировали посетить торгово-развлекательный центр, отпраздновать какую-то знаменательную дату, сходить в кафе, поехать на лечение или отдых, но важно понимать: как правило, новый вирус привозят из поездок или заражаются им в людных местах. Чтобы таких случаев не становилось больше, нужны жесткие, можно сказать, заградительные меры», – добавил премьер.

По его словам, власти вырабатывают эти меры на основании постоянного системного анализа распространения вируса в мире и эффективности мер, которые принимаются той или иной страной.

Ранее Мишустин призвал распространить на всю страну московские меры по COVID. Тем временем число заболевших коронавирусом в РФ превысило 1 тыс. человек.

Последние данные о ситуации с COVID-19 в РФ и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.