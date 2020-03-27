ФСБ предотвратила теракт в Краснодарском крае

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27.03.2020, 12:45, Новости дня

ФСБ пресекла готовившийся теракт в Краснодаре, у задержанного 27-летнего россиянина изъято взрывное устройство и найдена переписка с членами запрещенной в РФ международной террористической организации «Исламское государство», сообщили в Центре общественных связей (ЦОС) ФСБ.

«Федеральной службой безопасности предотвращен террористический акт в Краснодаре. В результате проведенных мероприятий задержан причастный к подготовке данного преступления житель РФ 1993 года рождения», – передает ТАСС сообщение ФСБ.

В автомобиле задержанного обнаружено самодельное взрывное устройство, а в используемых им средствах связи – переписка с находящимися за рубежом членами запрещенной в РФ международной террористической организации «Исламское государство», изобличающая его преступные намерения.

По результатам экспертиз предметов и документов будет принято решение о возбуждении уголовного дела.

Напомним, ранее первый замглавы аппарата Национального антитеррористического комитета (НАК) Игорь Кулягин сообщил, что за 2019 год в РФ предотвратили 34 теракта на стадии подготовки.



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