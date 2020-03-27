Energetyka24 – Польша рада помочь Америке в энергетической войне с Россией

27.03.2020, 12:38, Новости дня

Россия расставляет энергетические «флажки» на карте Европы, и если США не хотят проспать последние возможности освоения свободных рынков, они должны активизироваться, пишет польский журналист Якуб Веха. На портале Energetyka 24 он обращает внимание на особую роль Польши, которая не только расположена на перекрёстке ключевых энергопотоков, но и желает избавиться от «газового господства» Москвы.



Reuters

США и РФ начали соперничать на мировых энергетических рынках, и особенно отчётливо это стало видно в эпоху коронавируса. Одним из мест, где Вашингтон и Москва ведут яростную борьбу, является Польша, пишет на портале Energetyka 24 польский журналист Якуб Веха.

В статье он напоминает, как в июне 2017-го в польском городе Свиноуйсьце только что построенный терминал принял первую партию американского СПГ. Для Варшавы это событие стало символом изменения вектора поставок этого ключевого для страны сырья. Польша, которая до недавнего времени полностью зависела от импорта газа из России, стала вынашивать смелые планы по строительству узла и перепродаже своим соседям голубого топлива из США, Катара и Норвегии.

Автор напоминает, как в июне 2019 года в Вашингтоне в Белом доме президент Польши Анджей Дуда вёл переговоры с Дональдом Трампом. В результате этих переговоров США заняли место ключевого партнёра в реализации польского ядерного проекта. Возможное строительство электростанции в Европе при использовании американской технологии безусловно вбило бы клин в строительство Россией атомных электростанций в белорусском городе Островцы или венгерском городе Паксу.

В качестве следующей важной вехи польский журналист называет март 2020-го, когда было опубликовано интервью заместителя министра энергетики и охраны окружающей среды Украины Константина Чижика. В нём украинский политик заявил, что с американцами была достигнута договорённость о значительных поставках СПГ из США на Украину через Польшу. «Такие сделки несомненно лишат россиян заметной части европейского «газового пирога». Впрочем, украинский кусок они уже и так потеряли — с 2015 года Киев больше не покупал голубое топливо напрямую у «Газпрома», а импортировал его с европейских рынков. Конечно, это и так было российское сырьё, но, по крайней мере, его цена была продиктована биржей, а не Кремлём», — объясняет Якуб Веха.

«Все эти события являются частью более широкой игры за влияние, которую Соединённые Штаты ведут с Россией… И хоть Вашингтон и Москва конкурировали друг с другом на протяжении десятилетий, сейчас — впервые в истории — они соперничают так сильно именно на энергетическом рынке», — подчёркивает он.

На портале Energetyka 24 автор предлагает взглянуть на карту Европы и отчётливо увидеть то, что американцы уже давно заметили, — «Россия распространяет всё более широкие и сильные энергетические щупальца по территории Старого Света». Ряд европейских стран, в том числе Германия, помогает ей в этом. Именно благодаря политическому упорству Берлина Москва смогла построить газопровод «Северный поток» и начать строительство второго газопровода «Северный поток — 2», несмотря на войну Кремля на востоке Украины. В свою очередь, с южного направления РФ охватила Европу газопроводом «Турецкий поток», введённым в эксплуатацию в январе 2020 года.

«Но газ и нефть — не единственные инструменты энергетического влияния Кремля», — отмечает журналист. «Росатом» уже давно занял место рядом с «Газпромом» и «Роснефтью» — он превратился в гиганта, а тем самым в ключевого поставщика ядерных технологий в мире. С 1999 года РФ продала их больше, чем США, Китай, Франция и Япония, вместе взятые, подчёркивает он.

Пока действия США лишь сосредоточены на блокировании российских шагов. Это имело место во время строительства газопровода «Ямал», «Северного потока» и «Северного потока — 2». Однако у Вашингтона в настоящее время есть инструменты и желание напрямую конкурировать с Москвой на энергетическом поле, которое является одной из основ его геополитического горизонта. Благодаря так называемой сланцевой революции, которая позволила американским компаниям добывать очень большие объемы очень дешевой нефти и газа, США могут заменить Россию в качестве поставщика сырья и тем самым лишить Кремль этого существенного политического рычага, объясняет автор.

В статье он обращает внимание на особую роль Польши, которую США называют важным союзником в Европе. Кроме того, что она выступает в роли проамериканской страны, так она ещё и отличается большой территорией, членством в НАТО и ЕС. Более того, она расположена в чувствительном месте: на своего рода перекрёстке энергетических и коммуникационных путей. Именно благодаря этим «геополитическим» активам Варшава стала играть ведущую роль в рамках инициативы «Триморье»*.

Этот подход идеально вписывается в политику Дональда Трампа, который, с одной стороны, хочет заключать выгодные сделки со своими партнёрами, а с другой — укреплять геополитическое влияние Соединённых Штатов путём создания новых и укрепления существующих стратегических позиций США во всём мире.

«Эти действия, конечно же, не остаются незамеченными для Москвы, которая в свою очередь столкнулась с рядом серьёзных проблем, в том числе в результате действий США. Оккупировав Крым**, РФ практически безвозвратно потеряла Украину и вызвала настороженность ряда государств региона, таких как Польша, которые были напуганы внезапной российской агрессией. Более того, увидев пассивность самой сильной страны ЕС — Германии, — они обратились за помощью и поддержкой к естественному защитнику по НАТО, то есть к США», — вспоминает польский журналист.

Более того, российская экономика также пострадала в результате американской сланцевой революции, которая выбросила на рынок большое количество нефти и газа. США также нанесли удар по россиянам, блокируя строительство «Северного потока — 2», что поставило крест на планах Кремля в отношении Украины.

Москва также недоброжелательно смотрит на поставки американского СПГ в Европу — в конце концов, это присвоение рынка, который РФ считала сферой своего влияния. Поэтому сложившаяся ситуация зачастую приводит к дезинформации и манипуляциям в плане этих поставок.

США хотят конкурировать с Россией также в области ядерной энергетики и нефтяной отрасли. Во время своего визита в Минск госсекретарь США Майк Помпео заявил, что Америка готова удовлетворить 100% спроса Белоруссии на нефть. Пока что это заявление не более чем сигнал в сторону России, то есть страны, которая использует нефть, чтобы оказать давление для проведения более глубокой интеграции с государством Александра Лукашенко, объясняет автор.

«Америка — видя, как РФ расставляет очередные энергетические «флажки» на карте Европы, — должна начать играть более активно в этой области, если она не хочет проспать последние возможности для освоения свободных рынков. Такие страны, как Польша, желая защитить себя от влияния Москвы, могут соответственным образом воспользоваться этими тенденциями. Настоящий момент, когда наблюдается определённая одышка у россиян, может послужить возможностью для того, чтобы активизироваться в этом вопросе», — резюмирует на портале Energetyka 24 польский журналист Якуб Веха.

* Инициатива «Триморье» возникла в 2015 году и является своего рода площадкой для сотрудничества между 12 странами: Австрией, Болгарией, Хорватией, Чехией, Эстонией, Литвой, Латвией, Польшей, Румынией, Словакией, Словенией и Венгрией, расположенными между Адриатическим, Балтийским и Чёрным морями (прим. ИноТВ).

** Крым вошёл в состав РФ после того, как за это проголосовало подавляющее большинство жителей полуострова на референдуме 16 марта 2014 года (прим. ИноТВ).