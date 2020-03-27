Трамп не планирует отменять съезд Республиканской партии из-за коронавируса
27.03.2020, 12:35, Новости дня
Президент США Дональд Трамп заявил, что не намерен отменять Национальный съезд Республиканской партии, который должен пройти в августе в городе Шарлотт, Северная Каролина.
В интервью Fox News Трамп высказал мнение, что к этому моменту страна уже оправится от эпидемии коронавируса.
«Мы не будем отменять (съезд), – сказал президент. – Я думаю, мы будем в прекрасной форме задолго до этого».
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