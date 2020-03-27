 

США отменили совместные военные учения с Филиппинами

27.03.2020, 12:35, Новости дня

Соединенные Штаты отменили ежегодные военные учения с Филиппинами в качестве меры предосторожности в связи с пандемией коронавируса, сообщили в пятницу в американских вооруженных силах.

Совместные учения «Баликатан», которые должны были пройти с 4 по 15 мая, проводятся на Филиппинах уже десятки лет при участии тысяч военнослужащих из обеих стран.

Альянс с Филиппинами является для Вашингтона одним из важнейших в Азии.



Последнее из рубрики: Новости дня


СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

03.02 / Импорт российских товаров на Украину сократился на 15,3%

26.02 / Джокович – о Шараповой: Мария – великий боец, она может собой гордиться

23.02 / “Это наш подарок”: Хлынина и Петров опубликовали клип, не вошедший в фильм “Лёд 2”

12.03 / Крестный ход против коронавируса в Липецке отменили из-за коронавируса

18.03 / Welt – глобальное потепление и брексит ударили по селёдочному бизнесу Германии

22.02 / Чемпион мира по футболу и бывший жених Памелы Андерсон продолжит карьеру в России

27.03 / Британские вирусологи: борода повышает риск заражения COVID-19

12.02 / Правительство Украины выделило 3,5 млрд грн на ремонт и строительство школ

27.02 / Трамвай без водителя сошел с рельсов в Самаре

03.03 / На Донбассе погиб один украинский военный, ранены пятеро

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска