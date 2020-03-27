США отменили совместные военные учения с Филиппинами

27.03.2020, 12:35, Новости дня

Соединенные Штаты отменили ежегодные военные учения с Филиппинами в качестве меры предосторожности в связи с пандемией коронавируса, сообщили в пятницу в американских вооруженных силах.

Совместные учения «Баликатан», которые должны были пройти с 4 по 15 мая, проводятся на Филиппинах уже десятки лет при участии тысяч военнослужащих из обеих стран.

Альянс с Филиппинами является для Вашингтона одним из важнейших в Азии.