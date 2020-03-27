Cын президента Таджикистана избран членом верхней палаты парламента

27.03.2020, 12:31, Новости дня

Мэр Душанбе Рустам Эмомали, сын долголетнего президента Таджикистана Эмомали Рахмона, избран членом верхней палаты парламента Таджикистана.

В Таджикистане 25 членов верхней палаты парламента избирают депутаты местных законодательных собраний (маджлисов), а восемь сенаторов назначает своим указом непосредственно президент Таджикистана. Кандидатура сына президента Таджикистана в качестве члена Сената 27 марта была единогласно поддержана на первой совместной сессии городского и столичных районных маджлисов народных депутатов.

Перед этим, в апреле 2017 года и марте 2020 года, Рустам Эмомали был избран депутатом маджлиса Душанбе. А еще раньше, в январе 2017 года 30-летнего (на тот момент) сына президента назначили генералом и мэром Душанбе: он стал самым молодым мэром столицы в странах СНГ. Еще ранее, начиная с 26 лет, Рустам Эмомали возглавлял сначала таможню Таджикистана, а потом – местную футбольную федерацию, а также выступал главным борцом с коррупцией.

По прогнозам большинства таджикских политологов и экспертов, Рустам Эмомали станет не только сенатором, но и вскоре будет избран спикером верхней палаты парламента страны. Таким образом, в ближайшее время он может де-юре стать официально вторым человеком после президента в Таджикистане.

В 2016 году в Конституцию Таджикистана была внесена поправка о возрасте кандидатов в президенты, которая снижала возрастной ценз для кандидатов в президенты с 35 до 30 лет. Эксперты полагают, что целью поправок было дать возможность выдвинуть свою кандидатуру на пост главы государства именно Рустаму Эмомали.