Фигуранту “московского дела” Даниле Беглецу смягчили наказание: его переведут в колонию-поселение

27.03.2020, 12:31, Новости дня

Второй кассационный суд общей юрисдикции изменил фигуранту “московского дела”, Даниле Беглецу наказание – его переведут из колонии общего режима в колонию-поселение. Об этом сообщил в своем телеграм-канале глава международной правозащитной группы “Агора” Павел Чиков.

Суд удовлетворил жалобу адвоката “Агоры” Леонида Соловьева.

Беглец с 17 ноября 2019 года отбывает наказание в ИК-2 Костромской области. В сентябре 2019 года Тверской районный суд Москвы приговорил его к двум годам лишения свободы.

26-летний индивидуальный предприниматель из Мытищ Данил Беглец в первый раз был задержан силовиками в день протестной акции в центре Москвы 27 июля. По версии следствия, Беглец якобы потянул за руку полицейского, который задерживал протестующих во время протестной акции в Москве 27 июля. По другой версии – схватил за руку сотрудника силовых структур и “причинил ему боль”. Изначально за это Беглеца обвиняли в участии в массовых беспорядках, что предполагало до восьми лет тюрьмы. Но потом обвинение ему было смягчено на “применение насилия” (эта статья предполагает до пяти лет тюрьмы).

Сегодня стало известно, что другой участник летней акции протеста в Москве – Кирилл Жуков, приговоренный к трем годам колонии по обвинению в насилии в отношении представителя власти, – пожаловался в Европейский суд по правам человека на чрезмерное усердие правосудия и нарушение права на свободу собраний. Об этом “Ведомостям” рассказал юрист международной правозащитной группы “Агора” Кирилл Коротеев.

В жалобе Жуков заявляет, что суд не был справедливым: процесс длился всего один день, на подготовку к прениям ему дали час. Кроме того, суд отказался вызвать свидетеля, который был очевидцем события, и никак не обосновал свой отказ.

По версии обвинения, на акции 27 июля Жуков попытался поднять забрало шлема росгвардейца. Сотрудник ведомства утверждал, что своими действиями обвиняемый причинил ему боль – лямки шлема якобы впились ему в подбородок. Защита настаивала на том, что Жуков не наносил удара по забралу шлема, а только коснулся его пальцами и не мог причинить боль сотруднику Росгвардии.

“Лишение свободы на три года за возможно имевшее место соприкосновение кончиков пальцев левой руки с защитным стеклом шлема сотрудника Росгвардии, произошедшее в результате активной жестикуляции, является суровым и явно несоразмерным наказанием”, – говорится в жалобе Кирилла Жукова в ЕСПЧ.

Всего по делу о “массовых беспорядках” на протестных митингах в Москве проходили 15 человек. Часть из них обвиняют в том, что они кидали в силовиков пластиковые бутылки и стаканчики из-под напитков, часть (студента Егора Жукова, Алексея Миняйло) – в том, что они “руководили толпой”. 3 сентября дело в отношении четырех фигурантов было прекращено за недостатком доказательств их вины.

Правозащитники подчеркивают, что никаких массовых беспорядков в Москве 27 июля и 3 августа не было, и настаивают, что именно полицейские применяли силу к протестующим, избивая их и необоснованно задерживая.