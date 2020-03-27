 

Актера Николая Губенко госпитализировали в больницу в Коммунарке

27.03.2020, 12:30, Разное

Николая Губенко, являющегося известным советским актером и депутатом Мосгордумы, госпитализировали с пневмонией. В настоящее время медики проверяют его на заражение коронавирусом.
Вместе с Губенко в больнице находится и его супруга. По словам самого депутата, его жену доставили в госпиталь раньше также с диагнозом пневмония. Губенко подчеркнул, слухи о том, что у его супруги выявили коронавирус, не соответствуют действительности. От более детальных комментариев чиновник и актер отказался.

О состоянии Губенко пояснил его коллега из Мосгордумы Евгений Герасимов. По его словам, чиновник недавно перенес серьезную операцию, ввиду чего находился в изоляции, а это сводит к минимуму риск заразиться коронавирусом. В пресс-центре Мосгордумы также подтвердили, что Губенко находился на больничном.
«У него очень слабый организм после операции. Это может и не относиться к коронавирусу, но его обязательно проверят», – пояснил Герасимов.
Супругу Губенко Жанну Болотову госпитализировали несколькими днями ранее. Детальная информация об ее состоянии пока отсутствует. В больнице находится и Лев Лещенко, у которого подтвердился коронавирус. Медики, работающие с ним, сообщили, его состояние оценивается как стабильное.



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