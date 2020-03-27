 

Huawei представила собственную голосовую помощницу

27.03.2020, 12:30, Разное

Компания Huawei представила голосового помощника, получившего название Celia. По возможностям программа практически не отличается от Siri и других аналогов.
«Для активации голосового помощника необходимо зажать кнопку питания и произнести Hey Celia. После этого на экране откроется интерфейс программы, реагирующей на голос пользователя. Celia может обрабатывать запросы, искать информацию в интернете, включать и выключать музыку, а также выполнять множество других операций. В автономном режиме помощник работает только при подключении к зарядному устройству», – говорится в официальном пресс-релизе Huawei.
Пока голосовой ассистент от компании Huawei доступен только в Великобритании, Франции, Испании, Чили, Мексике и Колумбии. Он понимает французский, испанский и английский языки, но в будущем их перечень будет существенно расширен. Celia во всем мире выйдет вместе с EMUI 10.1, релиз которой запланирован на 7 апреля текущего года.

Первыми новый голосовой помощник получат флагманские смартфоны Huawei P40, P40 Pro и P40 Pro+. Также оболочка операционной системы будет располагать приложением MeeTime для звонков с других приборов. Ожидается и появление аналога Handoff в iOS для переноса файлов на компьютер или планшет.



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