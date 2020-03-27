В Германии оценили опасения Макрона о «конце Шенгенской зоны»

27.03.2020, 12:30, Новости дня

«Неизвестно, насколько покалеченной Европа выйдет из нынешнего кризиса. Сейчас каждый спасает себя сам. Вопросы о восстановлении Шенгенской зоны отложены на неопределенный срок», – сказал газете ВЗГЛЯД германский политолог Александр Рар, комментируя слова президента Франции Эммануэля Макрона о риске развала Шенгенской зоны.

«Шенгенская зона сейчас не существует, – сказал германский эксперт Александр Рар. – Те соглашения, которые 25 лет назад были придуманы и подписаны, не действуют. Никогда за последние сто лет европейские границы не были под таким замком, как сейчас. Что получится из попыток лидеров стран ЕС сохранить Шенгенскую зону, станет понятно только когда будет виден свет в конце тоннеля, когда пандемия коронавируса пойдет на спад».

Ранее премьер-министр Италии Джузеппе Конте заявил о несогласии с подготовленным руководством Евросоюза проектом итогового документа саммита ЕС – речь идет об общеевропейских мерах по борьбе с пандемией коронавируса. Италию не устраивает этот проект, сообщили накануне источники, близкие к правительству страны.

Проблемы с общеевропейской солидарностью всерьез обеспокоили Париж. Президент Франции Эммануэль Макрон предупредил лидеров стран Евросоюза о риске развала Шенгенской зоны в случае неготовности стран ЕС продемонстрировать солидарность на фоне пандемии коронавируса. «На карту поставлено выживание европейского проекта», – приводит ТАСС слова Макрона во время саммита ЕС в формате видеоконференции.

Количество смертей от коронавируса в мире растет, напомнил Рар. Никто уже не смотрит на Китай, все с ужасом наблюдают, что происходит в Италии и США, где система здравоохранения просто рушится на глазах. В такой ситуации думать о будущем Европы и принимать какие-то решения невозможно. Сейчас каждый спасает себя сам, констатировал политолог.

«Европа пока идет лишь на формальный шаг – дано разрешение всем странам Евросоюза залезать в долги. Но пока никто не знает, как потом выходить из долговой ямы. Решение по поводу демократического распределения расходов или создания общих фондов, разделения долговых обязательств, по которым будут расплачиваться все страны Европы в равной степени, этот принцип страны Северной Европы, поддерживать не хотят. Ни скандинавские страны, ни страны Бенилюкс, ни Германия и Австрия. Все они понимают, что главные убытки будут нести они. А южные страны – Италия, Испания, Португалия, а также Франция, требуют, чтобы ради спасения Европы, за будущее платили их более состоятельные партнеры», – поделился собеседник.

Когда границы откроют, когда люди без проблем будут их перескакивать, не боясь заразить друг друга, тогда Шенгенская зона, может быть восстановится, но это в будущем, предположил политолог. В ближайшие два года минимум, такое представить не возможно.

«Сегодня неизвестно, насколько покалеченной Европа и весь мир выйдут из этого кризиса. Может быть некоторые страны, по примеру Китая, смогут справиться и начать реально лечить людей. В других, не исключено, что система здравоохранения совершенно разрушится, и заражение будет продолжаться не месяцами, а годами. Не дай бог, но такое возможно. Так что даже сами вопросы о восстановлении Шенгенской зоны отложены до конца года, как минимум», – посетовал Рар.

Напомним, 11 марта ВОЗ объявила пандемию коронавируса, центром которой стала Европа. Еврокомиссия признала невозможность остановить распространение коронавируса. 16 марта Франция объявила о закрытии внешних границ ЕС.