 

За нарушение карантина в России могут ввести штраф до 1 миллиона рублей

27.03.2020, 12:30, Разное

В РФ могут ввести штрафы за нарушение карантина, размер которых составит до 1 миллиона рублей. В настоящее время правительство РФ готовит соответствующие правки в Административный кодекс.
Если действия человека, нарушившего правила карантина, будут представлять опасность для окружающих, с него могут взыскать до 40 тысяч рублей. Для должностных лиц размер штрафа в данном случае будет достигать 150 тысяч рублей. Максимальное материальное наказание составит 1 миллион рублей. Данную сумму придется выплатить юридическим лицам, действия которых привели к гибели человека из-за коронавируса.

Депутат Госдумы Михаил Емельянов рассказал, что правила не будут касаться людей старше 65 лет, которые находятся на самоизоляции. По словам чиновника, наказания в большинстве случаев предусмотрены для лиц, контактировавших с зараженными, но не выполняющих правила карантина и не сообщивших об этом в соответствующие органы.

Вячеслав Володин, являющийся спикером ГД, ранее вынес на рассмотрение парламента законопроект об ужесточении наказания за нарушение норм карантина. В случае, если неисполнение правил изоляции привело к гибели двух и более человек, может быть предусмотрено лишение свободы на срок до 7 лет.

Чиновники также не исключают, что в РФ могут ввести штрафы за публикацию фейков о коронавирусе. По данным МВД, за нарушения карантина уже привлекли к ответственности около 500 граждан.



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