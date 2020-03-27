Количество летальных случаев от коронавируса в Украине возросло до шести

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27.03.2020, 12:26, Новости дня

Глава Ровенской областной государственной администрации Виталий Коваль сообщил в Facebook 27 марта о смерти женщины, у которой лабораторно был подтвержден коронавирус.

“Ровенский областной лабораторный центр провел исследования ПЦР-методом биоматериалов двух женщин из Сарненского района, которые предварительно имели положительный результат по экспресс-тестам. Также проверили шестерых других пациентов, которые лежали в инфекционном отделении Сарненской центральной районной больницы, и умершую мать одной из вышеупомянутых женщин. Коронавирус подтвердился во всех девяти случаях”, – написал он.

По информации Коваля, больные изолированы, их состояние стабильное. 

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Posted by Віталій Коваль on Neljapäev, 26. märts 2020

Как выяснило издание “Рівне Медіа”, все женщины – жительницы села Тынное Сарненского района.

По данным журналистов, умершая женщина и ее дочь контактировали с “заробитчанами”, которые недавно вернулись из Европы. 

Утром Министерство здравоохранения сообщило о первых девяти случаях инфицирования в Ровенской области, но не информировало, что один из них – летальный. 

Всего по состоянию на 27 марта в Украине подтверждено 218 случаев заражения коронавирусной инфекцией.

Вспышка коронавирусной инфекции COVID-19 началась в декабре 2019 года в китайском Ухане. 11 марта Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией. По данным американского Университета Джонса Хопкинса на 27 марта, общее количество инфицированных в мире превысило 530 тыс., из них 24 110 человек умерли, более 123 тыс. выздоровели.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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