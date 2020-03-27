Минздрав может пересмотреть правила карантина, так как в Украине больше болеют молодые

27.03.2020, 12:26, Новости дня

Штаб по ликвидации последствий чрезвычайной ситуации пересмотрит условия карантинных мероприятий. Об этом 27 марта во время брифинга сообщил заместитель министра здравоохранения, главный санврач Виктор Ляшко, сообщает корреспондент издания “ГОРДОН”.

“Статистика заболеваемости коронавирусной болезнью в Украине прогнозируема. В то же время настораживает статистика заболеваемости трудоспособного населения. По результату этого анализа мы будем пересматривать подходы к карантинным мерам, поскольку видим, что мобильность населения от 18 до 50 лет очень большая. Поэтому нужно будет пересмотреть меры и внести изменения в карантин, чтобы повлиять на эту группу населения и уменьшить количество зарегистрированных случаев”, – сказал он.

Ляшко рассказал, что больше всего болеют люди от 30 до 49 лет – почти 38% всех заболевших. От 18 до 19 лет – 17%, от 50 до 65 лет – 30%, 65+ – 6% зараженных.

“Это свидетельствует о том, что старшая возрастная группа все-таки прислушивается к советам Минздрава и правительства и ограничивает свою мобильность. Люди от 18 до 49 лет пренебрежительно относятся к ситуации, которая нависла над всем миром… Ми предприняли превентивные меры намного раньше, чем страны ЕС, ваша задача – соблюдать то, что вам рекомендуют”, – добавил он.

С 12 марта в Украине из-за распространения коронавирусной инфекции запретили массовые мероприятия и закрыли учебные заведения. Кроме того, в ночь на 16 марта Украина полностью запретила въезд на территорию страны иностранным гражданам, с 17 марта приостановила авиационное сообщение с другими странами, а с 18 марта в стране прекратили внутренние пассажирские перевозки, а также ограничили работу общественного транспорта (в некоторых городах она полностью прекращена). Ожидалось, что эти меры будут действовать до 3 апреля, но 25 марта Кабинет Министров ввел режим чрезвычайной ситуации по всей стране и продлил карантин на 30 дней – до 24 апреля.

По состоянию на утро 27 марта в Украине официально подтверждено 218 случаев заражения коронавирусом, четыре человека вылечились, шестеро умерли.

Вспышка коронавирусной инфекции COVID-19 началась в декабре 2019 года в китайском Ухане. 11 марта Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией. По данным американского Университета Джонса Хопкинса на 27 марта, общее количество инфицированных в мире превысило 537 тыс., из них 24 110 человек умерли, более 123 тыс. выздоровели.