Исследование подтвердило, что собаки могут заражаться коронавирусом от человека
27.03.2020, 12:26, Новости дня
Окончательное тестирование подтвердило, что в Гонконге собака заразилась коронавирусом.
Как сообщил в Facebook департамент сельского хозяйства, рыболовства и консервации (AFCD), серологические исследования были проведены в лаборатории Всемирной организации здравоохранения в Университете Гонконга, и окончательный результат теста был положительным – в крови животного обнаружили антитела к коронавирусу.
Издание South China Morning Post написало, что 17-летний померанский шпиц по кличке Бенни – первый в мире пес, который заразился вирусом. Его хозяйка недавно переболела коронавирусной инфекцией COVID-19.
С 26 февраля животное находилось на обязательном карантине в специальном государственном учреждении. Во время карантина его неоднократно тестировали на коронавирус. Пять тестов показали “слабый положительный результат”, затем два – отрицательный. Пса, по данным South China Morning Post, отпустили домой 14 марта, спустя два дня он умер.
Источники издания в медицинских кругах предполагают, что это произошло от старости и основных болезней, поскольку никаких симптомов COVID-19 у Бенни не было.
В целом в Гонконге провели тестирование на коронавирус 17 собакам и восьми кошкам. Все они жили с хозяевами, у которых диагностировали COVID-19. Положительный результат был у двух животных: померанского шпица Бенни и двухлетней немецкой овчарки.
“Эти данные указывают на то, что собаки и кошки нелегко заражаются этим вирусом, и нет никаких доказательств того, что они играют какую-то роль в распространении вируса. Тем не менее, поскольку COVID-19 – новая болезнь, и ситуация все еще развивается, AFCD осторожно рекомендует карантин для животных в домохозяйствах, где есть подтвержденные случаи заболевания людей”, – сказано в заявлении AFCD.
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Posted by 漁農自然護理署 Agriculture, Fisheries and Conservation Department on Neljapäev, 26. märts 2020
Профессор кафедры микробиологии Университета Гонконга Малик Пейрис сообщил изданию, что животные могут заразиться коронавирусом только через очень тесный контакт с инфицированным человеком. По его словам, у двух заболевших собак не было никаких симптомов болезни.
“Ни в одном из двух случаев не было заболевания, вызываемого коронавирусом. Когда собаки заражены, это не значит, что они больны”, – подчеркнул профессор.
На сайте Всемирной организации по охране здоровья животных сообщается, что организации известно только об этих двух случаях заражения животных коронавирусом.
Вспышка коронавирусной инфекции COVID-19 началась в декабре 2019 года в китайском Ухане. 11 марта Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией.
Ученые полагают, что в цепочке передачи вируса SARS-CoV-2, который вызывает заболевание COVID-19, были задействованы летучие мыши, змеи и панголины (в Китае их мясо считается деликатесом). От какого из этих животных заразился человек, пока точно не известно.
По данным американского Университета Джонса Хопкинса на 27 марта, общее количество инфицированных в мире превысило 530 тыс., из них 24 127 человек умерли, более 123 тыс. выздоровели.
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