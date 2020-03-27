Исследование подтвердило, что собаки могут заражаться коронавирусом от человека

27.03.2020, 12:26, Новости дня

Окончательное тестирование подтвердило, что в Гонконге собака заразилась коронавирусом.

Как сообщил в Facebook департамент сельского хозяйства, рыболовства и консервации (AFCD), серологические исследования были проведены в лаборатории Всемирной организации здравоохранения в Университете Гонконга, и окончательный результат теста был положительным – в крови животного обнаружили антитела к коронавирусу.

Издание South China Morning Post написало, что 17-летний померанский шпиц по кличке Бенни – первый в мире пес, который заразился вирусом. Его хозяйка недавно переболела коронавирусной инфекцией COVID-19.

С 26 февраля животное находилось на обязательном карантине в специальном государственном учреждении. Во время карантина его неоднократно тестировали на коронавирус. Пять тестов показали “слабый положительный результат”, затем два – отрицательный. Пса, по данным South China Morning Post, отпустили домой 14 марта, спустя два дня он умер.

Источники издания в медицинских кругах предполагают, что это произошло от старости и основных болезней, поскольку никаких симптомов COVID-19 у Бенни не было.

В целом в Гонконге провели тестирование на коронавирус 17 собакам и восьми кошкам. Все они жили с хозяевами, у которых диагностировали COVID-19. Положительный результат был у двух животных: померанского шпица Бенни и двухлетней немецкой овчарки.

“Эти данные указывают на то, что собаки и кошки нелегко заражаются этим вирусом, и нет никаких доказательств того, что они играют какую-то роль в распространении вируса. Тем не менее, поскольку COVID-19 – новая болезнь, и ситуация все еще развивается, AFCD осторожно рекомендует карантин для животных в домохозяйствах, где есть подтвержденные случаи заболевания людей”, – сказано в заявлении AFCD.

Профессор кафедры микробиологии Университета Гонконга Малик Пейрис сообщил изданию, что животные могут заразиться коронавирусом только через очень тесный контакт с инфицированным человеком. По его словам, у двух заболевших собак не было никаких симптомов болезни.

“Ни в одном из двух случаев не было заболевания, вызываемого коронавирусом. Когда собаки заражены, это не значит, что они больны”, – подчеркнул профессор.

На сайте Всемирной организации по охране здоровья животных сообщается, что организации известно только об этих двух случаях заражения животных коронавирусом.

Вспышка коронавирусной инфекции COVID-19 началась в декабре 2019 года в китайском Ухане. 11 марта Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией.

Ученые полагают, что в цепочке передачи вируса SARS-CoV-2, который вызывает заболевание COVID-19, были задействованы летучие мыши, змеи и панголины (в Китае их мясо считается деликатесом). От какого из этих животных заразился человек, пока точно не известно.

По данным американского Университета Джонса Хопкинса на 27 марта, общее количество инфицированных в мире превысило 530 тыс., из них 24 127 человек умерли, более 123 тыс. выздоровели.