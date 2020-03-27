 

Еще один больной коронавирусом умер в России

27.03.2020, 12:25, Разное

В России зафиксирована еще одна смерть пациента, чей результат анализов на COVID-19 был положительным. Число погибших среди зараженных коронавирусом в стране выросло до трех, сообщает RT.

Наряду с этим значительно увеличилось количество заболевших. По последним данным, инфекцию подхватили свыше тысячи находящихся на территории государства человек.

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Публикация от ДНИ.РУ (@dniru) 26 Мар 2020 в 8:06 PDT



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