Собянин открыл в Москве шесть новых станций метро

27.03.2020, 12:25, Разное

Мэр столицы Сергей Собянин открыл новый участок Некрасовской линии Московского метрополитена. Он соединит розовую ветку с Калининской линией и Московским центральным кольцом, сообщает “Вечерняя Москва”.

Таким образом, на карте метро появятся шесть новых станций: “Юго-Восточная”, “Окская”, “Стахановская”, “Нижегородская”, “Авиамоторная” и “Лефортово”. Общая протяженность линии составила 22 километра. Собянин отметил, что строительство участка оказалось особенно трудным – на пути были автомагистрали, железная дорога, переходы и другие препятствия.