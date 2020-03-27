Энрике Иглесиас и Анна Курникова проводят карантин лучше всех: видеодоказательство

27.03.2020, 12:15, Разное

Лучше видео звезд на карантине могут быть только ролики с участием их милейших чад. А видео детей теннисистки Анны Курниковой и певца Энрике Иглесиаса приносит их поклонникам особенное удовольствие. Многодетный отец опубликовал новый пост с сыном – 2-летним Николасом. В коротком видео Энрике показал, как играет с малышом в прятки, то накрывая его одеялом, то снимая его с лица. А благодаря закадровому голосу мы теперь знаем милое прозвище Николаса:

Где ты, Коко?

В ответ на вопрос мальчик уже свободно произнес свое первое слово – “папа”.

Лучший способ проводить время дома,

– написал под видео артист, добавив хештеги #смех и #любовь. Кто бы спорил, собственно.

Где в этот момент были сестры Николаса – 2-летняя Люси и 2-месячная Мэри (или Маша, как артист сам ее назвал в беседе с российскими СМИ после ее появления на свет) – неизвестно. Возможно, со звездной мамой.

Посмотреть эту публикацию в Instagram

Публикация от Enrique Iglesias (@enriqueiglesias)26 Мар 2020 в 8:22 PDT

Напомним, Энрике Иглесиас и Анна Курникова стали родителями 30 января этого года, хотя объявили они об этом лишь в канун Дня святого Валентина – 13 февраля. СМИ получили официальное подтверждение беременности Анны Курниковой незадолго до родов, лишь в конце января. Пара была замечена на своей небольшой яхте у берегов Майами – компанию им составил только любимый пес Макс, а близнецы – годовалые Люси и Николас – остались дома с няней. Первым кадры опубликовал испанский HOLA!. На них Анна была уже на последних месяцах беременности. Так вышло, что публикация кадров в журнале совпала с реальной датой рождения девочки. Спустя несколько недель Энрике дал первое интервью о новорожденной дочери. В том числе он сказал:

Я не сплю, но я прекрасно провожу время! Я имею в виду, я бы не променял это ни на что на свете.

Русская теннисистка Анна Курникова и испанский певец Энрике Иглесиас познакомились в 2001 году на съемках клипа Escape, в котором Анна сыграла главную роль. И с тех самых пор они не расставались. 16 декабря 2017 года влюбленные стали родителями – у пары родились сын Николас и дочь Люси. На концерте в Будапеште в марте 2018-го певец впервые рассказал о малышах, признавшись им в любви:

Я стал отцом приблизительно 12 недель назад и хочу сказать вам о двух вещах: любите своих детей! Я своих люблю безумно! На самом деле о трех вещах: я люблю свою девушку и люблю вас, черт побери, за то, что вы были здесь сегодня вечером!

Доподлинно неизвестно, состоят ли Анна и Энрике в официальных отношениях – за много лет романа на безымянном пальце Анны блестели разные кольца, очень похожие на обручальные. Но в октябре 2018 года в разговоре с журналистами Иглесиас назвал Курникову уже не девушкой, а женой. Кликните на фото для просмотра галереи Анна Курникова и Энрике Иглесиас с близнецами – Николасом и Люси