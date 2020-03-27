Личное: Стоп!

27.03.2020, 12:10, Разное

Дорогие мои! Я почти никогда не использую свой блог в личных целях. Считаю, что такое недопустимо, некрасиво и подло. Все свои проблемы — решаю сама, а многомиллионая аудитория читателей — это просто большая ответственность.

Сегодня я хочу поговорить о личном. О том, что нужно лично мне.



Фото: Соцсети

С сегодняшнего вечера, как вы знаете, большая часть страны уходит на каникулы по распоряжению Президента РФ Владимира Путина.

То есть, делать вам будет нечего, так что выполнить мою личную просьбу сможете.

Меня очень беспокоит ситуация с коронавирусом. Это — реальная угроза всем нам.

Мои друзья из Италии, Германии, США и Франции, с которыми я созваниваюсь теперь намного чаще, рассказывают о реальном положении дел.

Оно — в том, что угроза есть. Вчера все считали пандемию чем-то далёким, а сегодня в больницы и госпитали свозят десятки, сотни людей.

И смертность действительно очень высокая.

Я прошу вас быть умнее. Стать осторожнее. Подстелить соломку там, куда нам всем возможно предстоит упасть.

Воспримите, пожалуйста, объявленные каникулы не отпуском, не возможностью поехать на шашлыки, пойти в ресторан или пошататься по торговому центру, а единственной мерой, которая способна спасти вас и всё наше общество в целом.

Очень жаль, что напрямую не объявили карантин с комендантским часом. В Италии и в США, например, это сделали, но слишком поздно. Хорошо, что хоть границы с сегодняшнего дня более-менее теперь закрыты. Путин же рассчитывает на нашу сознательность, но я вижу толпы людей, гуляющих по Москве.

Поймите, каникулы не помогут, если мы не будем сидеть все дома.

Эта мера станет просто глупостью, потерей рабочего времени, денег. Эффективно побороть коронавирус — сидеть дома, ограничить общение, а ваши шашлыки и пьянки в кругу друзей эпидемию не остановят.

Я вас лично прошу: оставайтесь дома.



Фото: Соцсети

Закажите доставку еды. Читайте книги, мой блог, занимайтесь спортом, посмотрите хорошие сериалы и кино. Займитесь сексом с супругами. Играйте с детьми. Общайтесь с друзьями по видеосвязи — это, на самом деле, очень просто, если не видеть в самоизоляции трагедию.

Даже если вы не верите официальным заявлениям Путина и других чиновников. Не верите СМИ о ситуации в Италии и Испании. Считаете угрозу коронавируса преувеличенной — просто поверьте мне тогда, я вас не обману.

Поверьте мне и сделайте то, о чём я вас попросила — оставайтесь на этих каникулах дома!