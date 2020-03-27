Мишустин заявил о необходимости ввести ограничения в регионах РФ подобно Москве
27.03.2020, 12:09, Разное
Михаил Мишустин считает важным на объявленной не рабочей неделе ввести по всем регионам РФ ограничительные меры, предпринятые в Москве.
Необходимо закрыть все заведения общественного питания, ТЦ, ночные клубы, магазины. Ограничения не должны затрагивать продовольственные торговые точки и аптеки.
Мишустин призывает граждан РФ к ответственному отношению касательно вопроса самоизоляции. Это особенно важно для замедления распространения коронавируса, передает телеграмм-канал 360tv.ru.
Последнее из рубрики: Разное
СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИ ✎ Комментариев нет