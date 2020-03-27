Новый раскладной смартфон Samsung холодно приняли в России

27.03.2020, 12:09, Разное

Раскладной смартфон Samsung Galaxy Z Flip холодно приняли в России. По данным компании, за две недели после презентации было реализовано всего 950 соответствующих устройств.

Официальная презентация Galaxy Z Flip состоялась 12 февраля. Спустя два дня в РФ начались продажи смартфона. Судя по отзывам, потенциальные клиенты оказались недовольны стоимостью устройства в 120 тысяч рублей. Из-за этого продажи уже на второй день после презентации сократились на 70 процентов.

«Клиенты из РФ холодно отреагировали на новые возможности, которыми обладает смартфон. Несмотря на то, что многие устройства флагманского сегмента имеют примерно такой же ценник, в Galaxy Z Flip не нашлось значительных отличий от других приборов. Общая ситуация с продажами смартфонов Samsung в РФ остается на прежнем уровне», – рассказали источники в корейской компании.

В РФ в феврале текущего года было реализовано более 2 миллионов смартфонов различных марок. Компания Samsung оказалась на втором месте по количеству продаж. На бренд сейчас приходится примерно 21 процент от российского рынка. Позиции потеряла американская компания Apple, которая продала всего 340 тысяч смартфонов за отчетный период, хотя ранее на протяжении нескольких месяцев была в лидерах с большим отрывом.